La funzione AI Playlist di Spotify in più di 40 nuovi paesi, ma non in Italia

Spotify ha appena portato la sua funzionalità AI Playlist in più di 40 nuovi mercati. Ha esteso la sua tecnologia in paesi come Stati Uniti, Regno Unito e Australia. La nuova funzione è pensata per offrire agli abbonati Premium uno strumento creativo. Questo consente di creare playlist personalizzate semplicemente fornendo un prompt testuale. Gli utenti possono, infatti, inserire frasi come “musica da relax per una serata tranquilla” o “brani da festa per un weekend epico”. Così facendo ottengono una selezione musicale che si adatta perfettamente all’umore o alla situazione descritta. La funzione ad oggi è in continua evoluzione. Tuttavia Spotify ha promesso che sarà sempre più lavorata in modo da garantire un’esperienza musicale sempre più coinvolgente.

Grazie all’AI, Spotify diventa più personalizzabile per gli utenti

L’Italia non rientra tra i paesi inclusi in questa espansione. Per ora, gli utenti italiani non potranno approfittare di questa funzionalità innovativa. Ad oggi, infatti, è disponibile solo in lingua inglese e permette agli utenti di sperimentare con comandi fantasiosi. Si può scrivere ad esempio “musica per una giornata da spiaggia” o “brani per una maratona notturna di film horror”.

Il sistema è progettato per integrarsi con le preferenze musicali precedentemente ascoltate dall’utente. Si creano mix tra artisti e generi già amati, ma con la possibilità di personalizzare ulteriormente la playlist. Oltre a poter scrivere semplici frasi, è possibile anche utilizzare combinazioni di emoji o fare riferimenti ad alcuni personaggi di film. Tutto questo affinché l’intelligenza artificiale possa lavorare, occupandosi del resto.

Già dal 24 aprile questa nuova funzione è disponibile per gli utenti Premium dei paesi coinvolti. Stiamo parlando quindi di: Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Canada, Irlanda, Kenya, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri. Purtroppo il nostro paese, l’Italia, è ad oggi escluso. Ma Spotify sta sicuramente preparando il terreno per introdurre la funzionalità anche in altri mercati.