Amazon, offerta INCREDIBILE su Realme Note 60 oggi: costa 64 euro

Offerta da non perdere attiva in questi giorni su Amazon, dove gli utenti possono effettivamente approfittare di una promozione che nessuno a tutti gli effetti si aspettava di vedere, arriva infatti lo sconto applicato direttamente su Realme Note 60, uno smartphone economico che viene a costare addirittura soli 64 euro.

Il prodotto presenta un ampio display da 6,74 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 720 x 1600 pixel, trattandosi comunque di un IPS LCD con densità di 260 ppi, un refresh rate a 90Hz, ed anche con una buona protezione contro urti e graffi. Il processore è l’Unisoc T612, octa-core con frequenza di clock che si ferma a 1,8GHz, con alle sue spalle una GPU Mali-G57, che viene completato dalla presenza di una configurazione che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fortunatamente con l’ausilio di una microSD).

Amazon, ecco lo sconto applicato su Realme Note 60

La spesa per l’acquisto di Realme Note 60 è davvero ridottissima, infatti il suo listino di 100 euro è sorpassato da uno sconto speciale che abbassa il livello dell’ordine di quasi il 40%, per arrivare così a dover investire 64,99 euro per il suo acquisto definitivo. Aprite questo link per effettuare l’ordine.

Nonostante un livello di spesa tanto basso, gli utenti possono comunque approfittare di un comparto fotografico di buon livello, considerando che nella parte posteriore si trova un sensore principale da 32 megapixel, con scatti a 6532 x 4899 pixel, affiancato da un sensore frontale da 5 megapixel, che apre le porte verso selfie ed effetti bokeh comunque di ottima qualità. La connettività non delude le aspettative con WiFi 802.11 ac, bluetooth 5.0, passando per USB type-C ed anche chip GPS, una dotazione sufficientemente completa per la fascia di prezzo di posizionamento