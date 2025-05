Nothing aggiorna la sua serie: miglioramenti in arrivo per Phone 3a, 3a Pro e CMF Phone 1

I possessori dei più recenti smartphone Nothing possono ora scaricare l’aggiornamento di aprile, che introduce una serie di miglioramenti rilevanti. L’update riguarda il Nothing Phone 3a, il 3aPro e il CMF Phone 1, portando con sé molto più di un semplice miglioramento di sicurezza. La versione del firmware installata su Phone (3a) e (3a) Pro è la V3.1-250417-1222.

Tra le novità più rilevanti vi è Privacy Space, una funzione di Android 15 che consente di separare dati e app sensibili in un ambiente protetto. È possibile anche creare una password dedicata per accedere a questo spazio, diversa da quella per lo sblocco app.

Ulteriori novità nel mondo Nothing

La fotocamera riceve importanti potenziamenti. Ora infatti è possibile registrare video in 4K sfruttando l’obiettivo zoom, e sono stati migliorati gli scatti notturni, quelli realizzati con la fotocamera frontale e l’uso dei filtri a 50 megapixel. Anche la qualità in condizioni di luce scarsa è stata perfezionata. Tra le altre funzionalità introdotte troviamo un nuovo Hotspot Manager, pensato per gestire meglio i dispositivi connessi. La patch di sicurezza di aprile è ovviamente inclusa, come pure un aggiornamento per l’app Essential Space, che ora permette la modifica delle note. Anche il più vecchio Phone (1) riceve un update alla versione 3.0-250409-2129, con alcune novità minori. Come la verifica per lo spegnimento del dispositivo, una nuova vibrazione aptica e un aggiornamento grafico nella modalità pop-up.

Anche CMF Phone 1 si rinnova: nuove funzioni e grafica più curata

Il sub-brand CMF, sempre parte del sistema Nothing, non resta indietro. Il CMF Phone 1 riceve l’aggiornamento con firmware V3.0-250421-2015. Tra le novità più interessanti figura la Galleria Nothing, che sostituisce l’app foto predefinita. L’interfaccia grafica viene modificata con un nuovo design per le finestre pop-up, mentre viene aggiunta la possibilità di chiudere tutte le app recenti con uno swipe verso l’alto o una pressione prolungata.

Gli utenti possono ora disattivare la vibrazione direttamente dalla schermata di blocco. In più, si introduce la condivisione dei dati della schermata di blocco con altri dispositivi Nothing, funzione utile per chi possiede più prodotti del marchio. Anche in questo caso, le patch di sicurezza Android di aprile sono parte integrante dell’aggiornamento. I tre modelli aggiornati sono già disponibili online. Il Phone (3a) Pro si trova a 479€, il Phone (3a) parte da 325€, mentre il CMF Phone 1 è in vendita a partire da 189€. Insomma, prezzi più che competitivi per dispositivi che, con questi aggiornamenti, offrono un’esperienza d’uso sempre più completa.