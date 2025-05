Mercedes-AMG annuncia la sua prima sportiva elettrica: debutto vicino

Mercedes-AMG si prepara a svelare il suo primo modello 100% elettrico sviluppato partendo da zero. L’annuncio è arrivato attraverso un teaser ufficiale, dove la sportiva si lascia intravedere tra le ombre, accendendo l’entusiasmo degli appassionati. Il mese di giugno è stato fissato come data chiave per l’anteprima mondiale. Tutti i riflettori saranno puntati su una vettura che punta a rivaleggiare con modelli iconici come la Porsche Taycan. L’atmosfera attorno a questo debutto si fa carica di aspettative, mentre cresce la curiosità su ogni minimo dettaglio ancora celato.

Ispirazione dal VISION EQXX per la Mercedes elettrica

Sotto la scocca della nuova sportiva elettrica Mercedes-AMG pulsano soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Ispirata profondamente al concept VISION EQXX, presentato al CES di Las Vegas 2022, questa vettura promette un’efficienza aerodinamica straordinaria. Le foto spia raccolte nei mesi scorsi rivelavano proporzioni importanti, oltre alla presenza di uno spoiler retrattile che anticipa la presenza di aerodinamica attiva. La tecnologia sarà rappresentata dalla nuova piattaforma AMG.EA. A spingere la sportiva ci saranno motori elettrici a flusso assiale, frutto del lavoro di Yasa, società entrata sotto il controllo di Mercedes alcuni anni fa. Voci insistenti parlano di una potenza che potrebbe raggiungere i 1.000 CV, facendo presagire prestazioni da brivido e una velocità in grado di ridefinire ogni parametro conosciuto.

Il peso delle batterie è sempre una sfida inevitabile per ogni elettrica ad alte prestazioni. Tuttavia, Mercedes-AMG sembra aver lavorato su soluzioni raffinatissime per mantenere una dinamica di guida coinvolgente. Si parla dell’adozione di sospensioni adattive di ultima generazione, capaci di garantire precisione assoluta e comfort elevato. Ogni componente pare essere stato progettato per assicurare un’esperienza di guida autentica, senza compromessi sulla sportività. L’attenzione si concentra adesso su come la casa tedesca sia riuscita a fondere peso, potenza e maneggevolezza in un’unica creatura destinata a entrare nella leggenda. Giugno si avvicina e il conto alla rovescia ormai scandisce gli ultimi istanti prima della rivelazione di un modello Mercedes destinato a cambiare per sempre la storia delle sportive elettriche.