McLaren W1 alla prova del gelo: la nuova potente hypercar

Nel silenzio artico, la McLaren W1 continua a sfidare le intemperie. I test estremi tra neve e ghiaccio scolpiscono la nuova biposto. Ancora vestita da prototipo, coperta da livree mimetiche, affronta temperature proibitive e fondi traditori. Ogni componente viene stressato senza pietà, affinché ogni reazione sia fulminea e ogni dettaglio impeccabile. Il peso dell’eredità della F1 e della leggendaria P1 grava su ogni chilometro percorso. Nelle immagini ufficiali si intravedono solo la furia trattenuta e il futuro scolpito nel ghiaccio.

Potenza e numeri vertiginosi per un McLaren da sogno

Nella McLaren W1 si trova un nuovo V8 biturbo da 4,0 litri, capace di generare 915 cavalli. A questi si sommano 360 cavalli provenienti dal motore elettrico, per un totale di 1.275 cavalli. Con appena 1.399 chilogrammi di peso, il rapporto peso-potenza tocca un vertiginoso 912 cavalli per tonnellata. Accelerazioni da togliere il fiato: 0-100 km/h in 2,7 secondi, 200 km/h in 5,8 secondi, 300 km/h in meno di 12,7 secondi. La frenata non lascia respiro: servono solo 100 metri per passare da 200 km/h all’immobilità. A Nardò, la McLaren W1 ha fermato il cronometro tre secondi prima della Senna, dimostrando un dominio totale. Il combaciarsi tra motori, telaio e aerodinamica porta l’auto oltre il concetto stesso di prestazione.

Dentro la McLaren W1 vi è poi un’attenzione meccanica al pari di quella esterna. Sedili integrati nella monoscocca in fibra di carbonio, volante e pedaliera regolabili per aderire al pilota. Nessun lunotto posteriore, la visione si affida a una telecamera e a uno specchietto digitale. L’aerodinamica attiva, con l’Active Long Tail estendibile di 300 millimetri, genera fino a 1.000 chilogrammi di carico. Ogni elemento racconta una devozione totale alla performance. La tecnologia 3D ha plasmato sospensioni più leggere e resistenti, mentre i cerchi in magnesio e i Pirelli P-Zero Trofeo RS completano l’opera. Attraverso il programma MSO, ogni McLaren W1 può trasformarsi in un esemplare unico, anche grazie all’innovativo tessuto InnoKnit. Solo 399 unità, già tutte promesse, e un prezzo che sfiora i 2,4 milioni di euro: la McLaren W1 non chiede di essere semplicemente guidata, pretende di essere dominata.