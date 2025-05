Google entra nella farmaceutica con l’AI di Isomorphic Labs

Google non si ferma mai. Dopo aver rivoluzionato Internet, adesso punta a cambiare anche il mondo dei farmaci. Come? Con un nuovo progetto che suona già come una promessa: Isomorphic Laboratories. Sotto l’ombrello di Alphabet, il colosso tech ha deciso di buttarsi a capofitto nella ricerca farmaceutica, ma ovviamente a modo suo, cioè armato di intelligenza artificiale.

Alphabet vuole rivoluzionare la medicina

A capitanare questa nuova avventura troviamo Demis Hassabis, lo stesso genio dietro DeepMind (sì, proprio quello che ha insegnato a un’AI a battere i campioni di Go). Stavolta, però, si gioca una partita ancora più grossa: aiutare a scoprire nuovi farmaci sfruttando la potenza dei dati e degli algoritmi.

Il piano di Isomorphic è chiaro: usare l’AI per setacciare oceani di dati molecolari alla ricerca di quelle combinazioni che potrebbero trasformarsi nelle cure di domani. In pratica, il sogno di ogni ricercatore: prevedere in anticipo come una molecola si comporterà nel corpo umano, senza dover passare per anni di test ed esperimenti infiniti.

Occhio però: Isomorphic non vuole trasformarsi in una casa farmaceutica vera e propria. Niente laboratori pieni di provette o stabilimenti industriali. L’idea è creare strumenti di AI talmente raffinati da diventare indispensabili per chi, quei farmaci, li sviluppa davvero. Insomma, più cervelli che braccia.

Ovviamente non sarà una passeggiata. La ricerca farmaceutica è un mondo iper complicato, pieno di norme severissime, sperimentazioni da validare e protocolli da rispettare alla lettera. Molto diverso dal lanciare una nuova app o aggiornare un motore di ricerca. Ma è anche un settore dove un’innovazione può letteralmente salvare milioni di vite. E Alphabet questo lo sa bene.

In un momento storico in cui l’AI sembra voler mettere piede ovunque, la mossa di Isomorphic Laboratories suona come una scommessa ambiziosa, ma anche necessaria. Perché se davvero possiamo insegnare a un algoritmo a leggere il linguaggio della vita, forse potremo anche accelerare la scoperta delle cure che il mondo aspetta.