A Milano, nel “Quadrilatero della Moda”, parte la nuova ZTL

Si preannuncia una primavera di cambiamenti per il centro di Milano. Il Comune ha infatti annunciato ufficialmente la data d’inizio per la nuova Zona a Traffico Limitato nel celebre Quadrilatero della Moda, lunedì 12 maggio. Da quel giorno, le telecamere di sorveglianza poste ai varchi dell’area inizieranno il monitoraggio continuo degli accessi. Anche se per i primi due mesi non scatteranno sanzioni automatiche.

Si tratta di una fase di pre-esercizio. Ovvero una sorta di esperimento urbano utile a testare il corretto funzionamento del sistema. Chi violerà i divieti però potrà comunque incorrere in sanzioni da parte della Polizia Locale, presente sul territorio per i controlli. L’obiettivo principale della misura è quello di alleggerire il traffico nel cuore della città. Ma soprattutto di provare a ridurre l’inquinamento atmosferico, senza penalizzare residenti e operatori.

Milano: accessi regolati e deroghe, ecco chi potrà entrare nella nuova ZTL

La nuova ZTL sarà attiva 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. Il perimetro coinvolto è quello delimitato da via Manzoni, via Senato, via San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca e dall’area pedonale di corso Vittorio Emanuele. All’interno di queste zone, l’accesso sarà vietato a tutti i veicoli, salvo alcune eccezioni. Potranno circolare, previa registrazione, i residenti e domiciliati autorizzati, i proprietari di box e posti auto, i clienti delle autorimesse presenti, i mezzi per interventi di manutenzione, gli artigiani e gli impiantisti con accesso limitato a 50 ingressi all’anno.

Sono previste anche deroghe temporanee per eventi legati alla moda o per attività internazionali organizzate nel quartiere. Sempre però con autorizzazione della Polizia Locale. Taxi, Ncc e car-valet potranno invece operare come di consueto, rispettando tempi e modalità specifiche. Il trasporto merci sarà consentito in orari precisi: tra le 20 e l’una e tra le 9 e le 11. Per i veicoli che trasportano prodotti alimentari deperibili ci sarà una terza fascia disponibile, dalle 16 alle 18. Nessuna registrazione sarà richiesta per tali vetture, che verranno identificate automaticamente dal sistema. Moto e ciclomotori saranno esentati dalle restrizioni per i primi dodici mesi. In modo da consentire un adeguamento graduale alla nuova regolamentazione.