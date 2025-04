Google Maps: arriva un nuovo aggiornamento

Google ha portato avanti una fase di sperimentazione per la sua applicazione Maps per Android. A tal proposito, l’azienda di Mountain View sta implementando su larga scala un profondo rinnovamento grafico delle sezioni “Tu” e “Contribuisci“. L’obiettivo è di rendere l’esperienza utente ancora più intuitiva, fluida e visivamente armoniosa. Il cambiamento principale riguarda l’introduzione del design a “sheet“, o fogli informativi sovrapposti. In pratica, invece di aprire schermate a pieno schermo che interrompono la visualizzazione della mappa, ora le schede “Tu” e “Contribuisci” si presentano come pannelli mobili. Quest’ultimi si appoggiano parzialmente sulla mappa sottostante consentendo di mantenere sempre un legame visivo con il contesto geografico.

Google Maps: cambiamenti grafici in arrivo

La sezione “Tu”, che raccoglie liste personalizzate, luoghi salvati e raccomandazioni su misura, ora mostra uno scorcio della mappa anche nella parte superiore dello schermo. La barra di stato è trasparente, permettendo così una transizione visiva più morbida tra mappa e contenuti. Anche se l’organizzazione degli elementi è rimasta invariata, l’interazione risulta molto più moderna. È possibile minimizzare la scheda fino a farla aderire alla barra di navigazione inferiore. Lasciando visibile e pienamente accessibile l’intera interfaccia di navigazione.

Anche la sezione “Contribuisci” ottiene un aggiornamento simile. Quest’ultima abbandona l’approccio a tutto schermo in favore di un pannello compatto. Interessante notare che il titolo della pagina ora è allineato a sinistra, abbandonando la precedente posizione centrale. Tale rinnovamento grafico arriva con la versione stabile 25.16 di Google Maps per Android. Ci si aspetta però che nei prossimi mesi raggiunga anche gli utenti di dispositivi iOS.

E non è tutto. Google Maps sta lavorando per offrire agli utenti nuove funzionalità pensate per semplificare la pianificazione degli spostamenti. A breve sarà possibile visualizzare informazioni fondamentali come la disponibilità di parcheggi alla destinazione, percorsi a basso consumo energetico e previsioni di arrivo più precise. Un’evoluzione continua che conferma l’impegno di Google Maps a garantire un’esperienza utente semplice ed interattiva.