Whatsapp: tutti i conti degli italiani a rischio furto per questo messaggio

A quanto pare d’ora in avanti quando utilizzerete WhatsApp dovrete prestare attenzione ad una nuova truffa che sta colpendo tutta l’Italia e mira a svuotare i conti correnti delle vittime che ci cascano, nello specifico ormai da diverso tempo i truffatori sfruttano anche WhatsApp come mezzo di contatto per riuscire a contattare le vittime da colpire senza pietà, tale cambiamento è avvenuto poiché i truffatori hanno capito che usare il social tinto di verde risulta una strategia vincente poiché consente di entrare in contatto con un numero di utenti molto più elevato rispetto agli altri mezzi di comunicazione, questa volta però i truffatori hanno deciso di puntare in alto utilizzando non solo WhatsApp ma anche le video chiamate disponibili Sull’applicazione, l’obiettivo rimane sempre lo stesso, ovvero riuscire a carpire dati sensibili da usare poi a proprio vantaggio nel derubare la vittima.

Se dunque anche voi utilizzate spesso WhatsApp come la maggior parte degli utenti, dovete necessariamente restare informati per riuscire a cogliere il pericolo quando questo vi si parla davanti, vediamo dunque come funziona questa nuova truffa che sta martoriando gli utenti italiani in modo da difenderci nel modo più corretto ed efficace.

Truffa per svuotare il conto

La truffa esordisce tramite un messaggio che i truffatori inviano alla vittima spacciandosi per la sua banca, all’interno di questo messaggio avvisano il malcapitato della necessità incombente di recapitare un messaggio davvero molto urgente che però può essere recapitato solo tramite una video chiamata, questo serve a far abbassare la guardia la vittima per convincerla dapprima ad avviare la video chiamata e poi ad attivare la condivisione dello schermo per farle poi eseguire l’accesso all’interno della applicazione Internet banking della sua banca, in tal modo i truffatori possono infatti registrare ciò che l’utente visualizza sul suo display e dunque anche le credenziali di accesso mentre quest’ultimo le digita.

Se anche voi doveste essere contattati con le medesime modalità, non esitate a non rispondere e soprattutto non comunicate nessuna informazione legata alla vostra persona o ai vostri conti correnti, si tratta al 100% di una truffa.