WhatsApp si prepara a introdurre due importanti novità per la sua versione web, entrambe destinate a migliorare l’esperienza degli utenti. La prima riguarda un sistema di assistenza diretta attraverso la funzione “Chatta con noi“, mentre la seconda prevede l’arrivo della ricerca inversa delle immagini, uno strumento utile per verificare l’autenticità dei contenuti multimediali condivisi.

Le nuove funzionalità per WhatsApp web

La funzione di supporto diretto, secondo quanto rivelato da WABetaInfo, consentirà agli utenti di contattare il team di assistenza direttamente dalla versione web di WhatsApp, senza dover passare attraverso lunghe liste di domande frequenti. L’accesso alla nuova opzione sarà disponibile nella sezione “Aiuto“, dove l’utente potrà avviare una conversazione con un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale. Nel caso in cui l’AI non riesca a risolvere il problema, sarà possibile richiedere l’intervento di un operatore umano. Questa soluzione punta a rendere il servizio di assistenza più veloce ed efficace, evitando le attese e le complicazioni tipiche dei sistemi attuali.

Parallelamente, WhatsApp sta lavorando alla funzione di ricerca inversa delle immagini, già in fase di sviluppo per Android e ora pronta a sbarcare anche su WhatsApp Web. Questo strumento permetterà agli utenti di verificare la provenienza di un’immagine ricevuta tramite chat, caricandola direttamente su Google per una ricerca approfondita. Una nuova voce chiamata “Ricerca sul Web” sarà aggiunta al menu delle opzioni disponibili per ogni immagine condivisa. Attraverso questo pulsante, l’immagine verrà confrontata con i risultati presenti online, offrendo informazioni dettagliate sulla sua origine e sugli eventuali contesti in cui è apparsa.

In un’era digitale caratterizzata dalla diffusione rapida di contenuti falsi e manipolati, questa funzione rappresenta un passo avanti significativo nella lotta alla disinformazione. Entrambe le novità dimostrano l’impegno di WhatsApp nel rendere la piattaforma non solo più intuitiva e accessibile, ma anche più sicura per i suoi utenti. Sebbene non sia ancora stata comunicata una data ufficiale di rilascio, queste nuove funzionalità sono attese con grande interesse e promettono di rivoluzionare l’utilizzo quotidiano della piattaforma.