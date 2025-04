Samsung Galaxy G Fold: nuovi dettagli sul primo trifold dell’azienda

I foldable Samsung sono pronti a cambiare ancora una volta forma. Oltre ai già attesi Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7e alla novità economica Galaxy Z Flip 7 FE, secondo le ultime indiscrezioni l’azienda coreana starebbe preparando anche il suo primo dispositivo trifold, caratterizzato da uno schermo diviso in tre sezioni.

Il nuovo modello potrebbe chiamarsi Galaxy G Fold, segnando una netta differenza rispetto alla serie “Z”. Il design prevederebbe due pannelli laterali che si piegano verso il centro, a differenza della struttura a “S” scelta da Huawei per il suo Mate XT. Si tratterebbe quindi di un approccio più lineare e pratico, pensato per offrire un’esperienza di utilizzo nuova, senza rinunciare alla solidità.

Display più compatto rispetto al rivale Huawei

Tra i dettagli emersi in queste ore, il più interessante riguarda proprio le dimensioni dello schermo. Secondo Digital Chat Station, noto leaker cinese, il Galaxy G Fold dovrebbe avere un display principale da 9,9 pollici una volta completamente aperto. Un formato leggermente più compatto rispetto ai 10,2 pollici del Huawei Mate XT.

La scelta di Samsung di puntare su dimensioni più contenute potrebbe avere diverse motivazioni: migliorare la portabilità del dispositivo, ridurre il peso complessivo o garantire una maggiore resistenza delle cerniere e del display stesso. In ogni caso, il Galaxy G Fold si preannuncia come un prodotto pensato per chi cerca un equilibrio tra innovazione e praticità.

Il lancio del primo trifold di Samsung sarebbe previsto nel 2025, con la possibilità di un’anteprima già a luglio, durante il consueto evento estivo Galaxy Unpacked. Potrebbe non esserci una presentazione completa, ma una prima anticipazione, in stile Galaxy S25 Edge, per cominciare a svelare il futuro della gamma foldable.

Al momento, Samsung non ha ancora confermato ufficialmente l’esistenza di Galaxy G Fold, ma i prototipi trifold mostrati negli anni durante vari eventi fanno pensare che il progetto sia ormai vicino alla realtà.