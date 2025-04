Maps: sparisce la “Modalità Guida” di Assistant

Con la fine della “Modalità Guida” di Google Assistant, si chiude un capitolo importante. L’azienda di Mountain View ha ufficialmente confermato che la barra inferiore, presente sull’app Maps per Android, è stata definitivamente rimossa. Tale passaggio rappresenta molto più di una semplice modifica estetica. È un chiaro segnale del grande cambiamento in arrivo con Gemini. Introdotta nel 2019, la “Modalità Guida” era stata pensata come una soluzione pratica per chi aveva bisogno di un’interfaccia semplice e sicura durante la guida.

Cosa cambia ora su Maps senza la “Modalità Guida”?

In origine veniva offerta una dashboard completa. Quest’ultima integrava navigazione, gestione multimediale e comunicazioni in un unico luogo. Si trattava di un’idea che aveva riscosso molto successo, soprattutto tra gli utenti di Android che cercavano un’alternativa a Android Auto. Il tempo però non ha supportato tale opzione. Funzionalità come l’integrazione diretta con Waze, YouTube Music, Play Books, Spotify, Pandora, Podcasts e Telegram erano state gradualmente eliminate. Lasciando solo la barra inferiore. Quest’ultima permetteva comunque di accedere rapidamente ai comandi vocali di Google Assistant e ai controlli multimediali.

Con l’ultima rimozione, Google consiglia ora di utilizzare il piccolo pulsante Assistant situato in alto a destra nell’interfaccia di Maps per impartire comandi vocali legati alla navigazione. Inoltre, per la gestione di musica e podcast, gli utenti possono abilitare l’opzione “Mostra controlli di riproduzione multimediale“. Disponibile nelle impostazioni di navigazione.

La rinuncia alla “Modalità Guida” si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato dall’arrivo di Gemini. A differenza di Google Assistant, Gemini promette di offrire un’esperienza molto più avanzata. Basata sull’intelligenza artificiale generativa e su un’interazione ancora più naturale e predittiva. Tale cambiamento rappresenta un’evoluzione importante nel modo in cui l’AI accompagna gli utenti. Resta da vedere se gli utenti apprezzeranno davvero tale nuova direzione o se, al contrario, sentiranno la mancanza delle opzioni a cui sono stati abituati.