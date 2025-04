Razer Pro Click V2: dettagli sul prossimo innovativo mouse

Razer ha annunciato l’ampliamento della linea Pro Click. L’azienda ha presentato due nuovi modelli. Si tratta di Pro Click V2 e del nuovissimo Pro Click V2 Vertical Edition. Entrambi già disponibili in Italia tramite il sito ufficiale del brand. Tali nuovi mouse si propongono come soluzioni di punta non solo per i gamer. Ma anche per i professionisti che trascorrono molte ore al computer e cercano dispositivi che garantiscano comfort e prestazioni superiori.

Razer Pro Click V2: le caratteristiche del nuovo mouse verticale

Entrambi i modelli sono equipaggiati con pulsanti programmabili. Inoltre, sono compatibili con l’ecosistema Razer Chroma (le iconiche luci RGB personalizzabili), e la nuova funzionalità AI Prompt Master. Quest’ultima consente di accedere rapidamente a strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e Copilot.

Il Pro Click V2 standard mantiene una linea elegante e dinamica. Il suo design è inclinato di 30 gradi e permette di mantenere una posizione naturale della mano. Fattore che riduce l’affaticamento anche durante sessioni di utilizzo prolungate. Le impugnature laterali in gomma, il poggia-pollice esteso e la rotella di scorrimento inclinabile, sono dettagli che fanno la differenza. Con i Pro Click V2, Razer mira a sfidare rivali di lunga data come il Logitech MX Master e l’MX Vertical. Offrendo un perfetto equilibrio tra performance da gamer e comfort da ufficio.

Per chi invece cerca un’esperienza più ergonomica, Razer ha pensato al Pro Click V2 Vertical Edition. Con una struttura che ricorda una stretta di mano naturale e un’angolazione di 71,7 gradi, tale modello è progettato per migliorare la postura del polso e ridurre lo stress articolare. Un ampio incavo per il pollice e una base allargata che solleva il polso completano un design studiato nei minimi dettagli.

I prezzi dei due dispositivi sono pari a 109,99 euro per il Pro Click V2 e 129,99 euro per la Vertical Edition. In un mondo dove passiamo sempre più tempo davanti agli schermi, scegliere un buon mouse non è più un lusso, ma una necessità.