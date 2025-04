Gemini AI continua a crescere: la concorrenza rimane agguerrita

Nella corsa verso il dominio dell’intelligenza artificiale, Google continua a rinnovare il suo Gemini. Durante un’udienza antitrust, l’azienda di Mountain View ha rivelato che la sua AI conta circa 350 milioni di utenti attivi ogni mese. Un importante balzo in avanti rispetto ai 90 milioni registrati solo qualche anno fa. Anche se si tratta di dati importanti, quest’ultimi se confrontati con quelli dei concorrenti, fanno emergere un quadro competitivo in cui Google deve recuperare terreno. Ciò soprattutto rispetto ad avversari come ChatGPT e Meta AI.

Gemini continua a progredire: non si ferma la concorrenza

I dati presentati offrono una visione generale della diffusione dell’AI di Google e in generale dell’intero settore. OpenAI e Meta attualmente dominano il mercato per numero di utenti. Ma la crescita rapida di Gemini suggerisce un potenziale significativo nei mesi a venire. Nel dettaglio, Meta AI è già vicina ai 500 milioni di utenti mensili entro settembre 2024. Mentre OpenAI ha superato i 400 milioni di utenti attivi settimanalmente. Tale scenario rappresenta una vera sfida per Gemini.

A tal proposito, Google non solo dovrà aumentare la sua base di utenti attivi. Dovrà anche consolidare la sua posizione nel mercato dell’intelligenza artificiale. Un ambito destinato a plasmare in modo sempre più profondo tutto il mondo digitale. Le implicazioni di tali sviluppi, infatti, vanno oltre le cifre di utilizzo che sono state presentate.

Quanto mostrato evidenzia l’importanza strategica di capire come le grandi aziende tech stanno plasmando e gestendo l’accesso all’AI. Il futuro vedrà probabilmente una competizione sempre più intensa. Ciò non solo per il numero di utenti, ma anche per la qualità e l’impatto etico delle soluzioni AI proposte. Mentre Google naviga attraverso le sfide legali e competitive, il suo impegno a migliorare e integrare Gemini potrebbe essere cruciale. Al fine di definire il futuro del settore e il rapporto degli utenti con l’AI nel mondo digitale in evoluzione.