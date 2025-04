Samsung, scopriamo quali device si aggiorneranno alla One UI 8

Samsung sta già lavorando sullo sviluppo della One UI 8 e l’azienda coreana si sta preparando a rilasciare la nuova interfaccia proprietaria non appena possibile. Il motivo per cui si sta già parlando dell’update nonostante il roll-out della One UI 7 proceda a rilento è legato a Google.

L’azienda di Mountain View potrebbe anticipare il debutto di Android 16, costringendo i vari OEM a rilasciare le proprie versioni personalizzate prima del previsto. Purtroppo, non sono disponibili informazioni certe sulla possibile data di lancio né sui dispositivi che riceveranno l’aggiornamento.

Tuttavia, possiamo immaginare quali saranno i dispositivi che verranno aggiornati. Infatti, Samsung ha avviato da qualche tempo una politica di aggiornamento che prevede un supporto software prolungato nel tempo.

La One UI 8 basata su Android 16 sarà rilasciata per tantissimi device Samsung, proviamo a scoprire quali dispositivi riceveranno l’update

Partendo da questo presupposto, possiamo essere certi di quali dispositivi sono idonei a ricevere One UI 8 e Android 16 non appena disponibile. Per quanto riguarda la serie Galaxy S, i device che certamente saranno aggiornati nelle prime fasi saranno quelli appartenenti alla famiglia Galaxy S25. Gli attuali top di gamma saranno poi seguiti dalla famiglia Galaxy S24 e S23 oltre che dalla serie Galaxy S22 nelle fasi successive.

Passando alla Serie Galaxy Z, ci aspettiamo che i Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 rientreranno tra i primi device ad aggiornarsi. In seguito, Samsung rilascerà l’aggiornamento anche per la serie 5 e 4 di entrambi i foldable.

La One UI 8 arriverà anche sui Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra, senza dimenticare i Galaxy Tab S10 FE e S10 FE+. Gli analisti ritengono plausibile che Samsung aggiorni tutti i tablet della serie S8 e S9 oltre della linea Galaxy Tab A9.

I piani dell’azienda coreana includono anche tantissimi altri dispositivi, esattamente come successo per la One UI 7 ma, al momento, è troppo presto per avere certezze in merito. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.