Xbox, arrivano novità importanti sull’app per telefono

Sembrano finalmente arrivare novità nel mondo Xbox, Microsoft ha da poco annunciato alcuni di questi aggiornamenti, i quali dovrebbero riguardare l’applicazione ufficiale per Android. Grazie all’app d’ora in poi si potranno acquistare giochi da aggiungere all’account Xbox, tutto questo direttamente dall’app e non solo. Scopriamo di cosa tratteranno i cambiamenti pensati in casa Redmond.

Microsoft darà la possibilità di poter acquistare nuovi titoli in uscita sul proprio telefono, così che poi ogni utente possa averli preinstallati sulla sua console Xbox. La nuova funzionalità sarà presente a partire dalle versioni beta dell’app Xbox su Android e iOS. Non è stata fornita una data precisa per la distribuzione globale, ma confidiamo che la vedremo presto.

Per velocizzare e semplificare molto il processo, come già molte altre piattaforme con funzioni simili fanno, Xbox permetterà agli utenti che hanno già impostato un metodo di pagamento predefinito, di premere un solo pulsante per procedere all’acquisto in modo rapido e veloce.

Abbiamo anche altre novità per l’app di Xbox

Non finisce qui, Microsoft annuncia l’espansione di Xbox Remote Play a più piattaforme. Grazie a ciò adesso si potrà eseguire lo streaming della propria console tramite web, anche attraverso i dispositivi mobili, dispositivi Samsung, Amazon Fire TV e Meta Quest. Anche i giochi dell’Xbox originale e di Xbox 360 potranno essere riprodotti in remoto. Novità che arriva in corrispondenza della rimozione della funzione di gioco remoto dall’app Xbox.

Nonostante siano finite le notizie sull’app per Android, segnaliamo che Microsoft ha ulteriori piani per il futuro, innanzitutto gli abbonati Game Pass Ultimate possono ora riprodurre in streaming in giochi selezionati di loro proprietà, oltre al catalogo Game Pass, sulle console Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox One. Gli utenti Game Pass Ultimate saranno in grado di eseguire lo streaming di una libreria di più di 100 titoli. Infine sta per arrivare un nuovo e migliorato metodo per liberare spazio di archiviazione sulle console.