Apple presenta la nuova gamma iPhone 17

Il 2025 potrebbe rappresentare un anno di svolta per Apple nel segmento smartphone. Diversi rumor e leak sembrano confermare un cambio di rotta deciso da parte del colosso di Cupertino. L’attenzione è tutta puntata sulla nuova lineup iPhone 17. Quest’ultima si preannuncia particolarmente interessante, soprattutto per via dell’introduzione del nuovo iPhone 17 Air e del restyling delle versioni Pro.

Le novità proposte da Apple per i suoi prossimi smartphone

La vera novità sembra essere proprio l’iPhone 17 Air. Un modello del tutto inedito che andrà a sostituire l’attuale versione Plus. Apple pare abbia voluto puntare su un cambiamento per il suo design. Inoltre, l’azienda non è intenzionata a rinunciare ad un comparto fotografico degno di nota.

Dal punto di vista estetico, i cambiamenti più significativi riguarderanno però le versioni Pro e Pro Max. Dopo anni di design quasi immutato, Apple sembra pronta ad abbandonare il tradizionale modulo fotografico quadrato con angoli smussati. Al suo posto ci sarà una nuova “camera bar” orizzontale, che attraversa l’intera larghezza del dispositivo sul retro. Tale elemento non solo distingue nettamente i modelli Pro dagli altri, ma sembra voler rilanciare la centralità del comparto fotografico.

Il modello base, l’iPhone 17, seguirà invece una linea di continuità con il modello precedente. Ciò mantenendo la “pillola” posteriore per le due fotocamere, ormai marchio di fabbrica delle versioni standard. Tale approccio consolida l’idea di una gamma ben diversificata, in cui ogni dispositivo risponde a esigenze specifiche del pubblico.

Nonostante si tratti ancora di indiscrezioni e informazioni non ufficiali, le immagini condivise dal noto leaker Sonny Dickson sembrano realistiche e coerenti con le scelte di design anticipate dalle fonti vicine ad Apple. Non resta che attendere l’arrivo di settembre, quando, salvo ritardi produttivi, verranno svelati ufficialmente i nuovi iPhone 17. Nell’attesa non resta che affidarsi alle indiscrezioni online per saziare la propria curiosità riguardo i prossimi smartphone di Apple.