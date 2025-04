WindTre: nuove opzioni per ottenere Giga extra

WindTre lancia una proposta pensata su misura per chi ha bisogno di maggiore flessibilità per la propria connessione. Si tratta delle nuove opzioni Giga Sprint. Soluzioni aggiuntive dedicate ad alcuni già clienti di rete mobile ricaricabile, che desiderano aumentare i Giga disponibili nella propria offerta. Ciò senza dover sottoscrivere nuovi abbonamenti. Le opzioni Giga Sprint sono attivabili esclusivamente online. Procedendo attraverso l’app ufficiale WindTre o accedendo all’area clienti sul sito dell’operatore. Una volta effettuato l’accesso, è sufficiente aprire la sezione “Offerte” e selezionare “Più Giga, Minuti e SMS”. In tale sezione è possibile visualizzare le proposte disponibili sotto la voce “Giga a tempo”.

WindTre presenta opzioni per giga extra

Le soluzioni offerte si differenziano per quantità di traffico dati e prezzo. Condividono però alcune caratteristiche fondamentali. Tra cui la validità di 62 giorni a partire dall’attivazione, l’addebito una tantum su credito residuo e assenza di rinnovo automatico. In base alle proprie esigenze, è possibile scegliere un’opzione con 30, 60, 100 GB. Inoltre, è presente anche l’opzione a traffico dati illimitato. I costi partono da 3,99 euro per l’opzione più piccola. Arrivano fino a 21,99 euro per quella con giga illimitati.

Chi ha già attiva un’offerta compatibile con la rete 5G potrà usufruire delle opzioni Sprint sfruttando appieno le potenzialità della connessione ultraveloce. È importante sapere che, in presenza di un utilizzo eccessivo dell’opzione Giga illimitati, WindTre può intervenire per tutelare la qualità della rete. Se un cliente supera di cinque volte il traffico medio mensile degli altri utenti con la stessa offerta, l’operatore può ridurre temporaneamente la velocità di connessione a 640 Kbps. Ciò per un massimo di 72 ore. Terminato il periodo di limitazione, la velocità verrà automaticamente ripristinata. Salvo ulteriori utilizzi anomali.