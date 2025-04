Metalli, la loro presenza nei terreni causa molte malattie

Recentemente è stato dimostrato come la crescente domanda di metalli pensanti abbia influenzato le coltivazioni e i nostri cibi provocando molti problemi alle persone. Infatti un sento dei terreni coltivabili è contaminato da metalli pesanti tossici e 1,4 miliardi di persone vivono in aree molto pericolose per la presenza di questi materiali. In particolare nei 242 milioni di ettari del territorio mondiale sarebbero presenti elementi come arsenico, cadmio, cobalto, cromo, rame, nichel e piombo. La presenza di questi metalli provoca dei danni alla salute degli esseri umani non indifferenti.

In questo tema è intervenuta l’ American Association for the Advancement of Science che ha pubblicato le sue ricerche sulla rivista Science. Da queste ricerche si evince che la presenza di metalli molto pericolosi per la salute sia molto diffusi all’ interno dei terreni coltivati tutt’ oggi. Questo perché attraverso il terreno arrivano fino al cibo che mangiamo e creano non pochi disturbi alla salute degli umani. Il problema è che le coltivazioni sono sempre state in luoghi dove è stata rilevata le presenza dei metalli, per cui è molto complicato trovare un altro territorio in cui ricominciare una nuova coltivazione.

Metalli, molti di essi inquinano il sottosuolo

Con l’ aumento della richiesta di metalli pesanti questo tipo di inquinamento continuerà ad aumentare e potrà compromettere anche la qualità dell’ acqua che beviamo. Per questo è necessario trovare una soluzione che comporti l’ utilizzo di risorse utili a cambiare la situazione in cui ci troviamo. L’ implemento di soluzioni utili al cambiamento climatico, come la costruzione di turbine eoliche e sedi per la ricarica delle batterie, potrebbe compostare ad un aumento di questo inquinamento. Quindi sembra che la soluzione migliore sia quella di collaborare tra i vari Paesi del mondo in modo da trovare una soluzione comune.

Bisognerà trovare delle soluzioni che non creino dei problemi ad altri settori dove non esistevano e che adesso stanno mettendo a rischio la salute degli esseri umani.