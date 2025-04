WindTre garantisce tre offerte mobili fino a GIGA senza limiti in 5G

WINDTRE aggiorna il proprio catalogo con tre offerte mobili pensate per chi desidera tanti giga, minuti senza limiti e una rete solida. Tutte le proposte includono minuti illimitati verso tutti, 50 SMS al mese e si differenziano per la quantità di dati e il tipo di connessione. Per attivarle è necessario richiedere la portabilità del numero da determinati operatori mobili.

WINDTRE 75 Giga: la soluzione base a 7,99€

La più accessibile è WINDTRE 75 Giga, pensata per chi cerca un pacchetto equilibrato al prezzo contenuto di 7,99€ al mese. Include 75 GB in 4G, oltre a chiamate e SMS inclusi. È un’ottima opzione per chi fa un uso regolare del telefono senza eccessi. Già da qui sembra tutto favolosamente ideale, ma ci sono altre due offerte che garantiscono più contenuti per prezzi ugualmente convenienti.

WINDTRE 150 Giga: più dati a 10,99€

Per chi ha bisogno di navigare di più, c’è WINDTRE 150 Giga. Al costo di 10,99€ mensili, offre 150 GB in 4G, oltre a minuti illimitati e SMS. È l’offerta con più giga del gruppo, ideale per chi usa spesso lo smartphone per streaming, videochiamate o lavoro.

WINDTRE Giga illimitati: 5G a velocità controllata

Infine, per chi vuole dimenticarsi dei contatori, arriva WINDTRE Giga illimitati. Con connessione 5G fino a 10 Mbps, consente di usare internet senza limiti reali, ma con una velocità moderata. Anche in questo caso, il prezzo è 10,99€ al mese e resta invariato nel tempo. Minuti e SMS sono compresi anche qui.

Una rete sempre più estesa

Tutte le offerte si appoggiano alla rete WINDTRE, che oggi raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e copre il 97% in 5G, garantendo connessioni stabili e prestazioni affidabili, sia in città che in aree meno centrali.

Chi sta valutando di cambiare operatore troverà in queste tre proposte soluzioni flessibili, chiare e adatte a diversi stili di utilizzo. Questo gestore quindi è una garanzia, ancor di più con offerte del genere.