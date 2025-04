PC: vendite in aumento prima dell’arrivo dei dazi

Il 2025 si è aperto con un inizio promettente per l’industria dei personal computer. Nel primo trimestre dell’anno, le spedizioni di PC hanno segnato un’impennata importante. Quest’ultime, infatti, sono cresciute del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. In termini assoluti, si parla di ben 61,4 milioni di unità distribuite in tutto il mondo. Secondo quanto riportato da Counterpoint Research, due principali fattori hanno spinto questa crescita. Da un lato, l’anticipazione nelle spedizioni da parte dei produttori, timorosi di una nuova ondata di dazi imposti dagli Stati Uniti su componenti tecnologici. Dall’altro, la crescente domanda di PC dotati di capacità legate all’intelligenza artificiale, alimentata anche dalla fine del supporto ufficiale a Windows 10.

Spedizioni PC in crescita: la tendenza continuerà?

Tra i marchi protagonisti spiccano Apple e Lenovo. L’azienda di Cupertino ha beneficiato del successo dei nuovi MacBook con chip M4. Lenovo, invece, continua a dominare il mercato globale puntando su una vasta gamma di prodotti e una presenza capillare. Specialmente nei segmenti business e AI-ready. Anche HP e Dell hanno registrato segnali positivi. Anche se con crescite più contenute. Nonostante l’ottimismo iniziale, però, le prospettive future sono incerte. Le tensioni geopolitiche e le politiche commerciali aggressive potrebbero presto rallentare la crescita.

Inoltre, la minaccia di ulteriori dazi su semiconduttori e dispositivi elettronici potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi. Ciò soprattutto in una contrazione della domanda globale. Un’altra variabile chiave è la forte dipendenza dalla Cina per quanto riguarda la produzione. Molte aziende stanno già cercando di diversificare le proprie catene di approvvigionamento. Investendo in nuovi impianti in Paesi come India, Vietnam e Messico. Eppure, tali processi di rilocalizzazione sono complessi, costosi e non immuni da nuove problematiche.

Il primo trimestre del 2025, quindi, si chiude con segnali incoraggianti, ma anche con molte incognite. Il futuro del mercato dei PC dipenderà dalla capacità del settore di adattarsi rapidamente ad un contesto internazionale sempre più instabile e frammentato.