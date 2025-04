Revolut: nuovo Conto Deposito Senza Vincoli U18 in Italia: offre fino al 3% annuo

È ormai ufficiale il nuovo Conto Deposito Senza Vincoli Revolut <18, una nuova opportunità targata Revolut che porta ai minori la possibilità di risparmiare migliorando le loro conoscenze in ambito finanziario. Questo tipo di conto è in grado di offrire a chi lo sottoscrive, fino al 3% annuo, con accredito quotidiano, nessun importo minimo e la possibilità di prelevare in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Un risparmio legato all’abbonamento del genitore

Il rendimento del conto <18 dipende direttamente dal tipo di abbonamento scelto dal genitore o tutore. Revolut prevede diverse soglie:

2% per chi ha un piano Standard o Plus;

2,25% per gli abbonati Premium;

2,5% con il piano Metal;

3% per gli utenti Ultra.

A differenza di altri conti per minori, gli interessi vengono versati quotidianamente direttamente sul saldo del giovane titolare. Un meccanismo che rende il risparmio tangibile fin da subito, alimentando la comprensione del valore del denaro e l’importanza della gestione economica.

Come si attiva il conto <18

L’apertura del conto è gratuita e si effettua direttamente dall’app Revolut del genitore. Basta accedere alla sezione “Conti”, selezionare “Aggiungi nuovo” e seguire la procedura dedicata al conto <18. È possibile associare più conti minorenni allo stesso profilo, ognuno con la propria carta personalizzata, utilizzabile anche via Apple Pay o Google Pay dai 14 anni in su.

Anche i ragazzi possono iniziare il processo di registrazione in autonomia tramite l’app Revolut <18, ma l’approvazione finale resta in carico al genitore, che dovrà autorizzare tramite QR code. Il conto sarà sempre nella valuta principale del genitore.

Carte, limiti e sicurezza

Le carte Revolut <18 sono nominative e possono essere bloccate o sostituite in caso di smarrimento. I genitori possono impostare limiti di spesa mensili, disabilitare prelievi in contanti e controllare il PIN. Le transazioni verso categorie non adatte ai minori sono bloccate in automatico. I pagamenti all’estero sono abilitati, con conversione istantanea al momento dell’acquisto.

Passaggio alla maggiore età

Quando il titolare del conto compie 18 anni, Revolut permette il passaggio diretto a un conto personale adulto, mantenendo saldo e impostazioni. Il genitore riceverà una notifica e potrà, se lo desidera, trasferire i fondi prima del passaggio. Se il nuovo conto non viene attivato entro i 19 anni, il conto <18 sarà chiuso e il denaro restituito al genitore.

Questa nuova proposta conferma l’impegno di Revolut nel promuovere una cultura del risparmio fin dalla giovane età, con strumenti semplici e adattati alle esigenze delle famiglie.