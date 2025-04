Perplexity ed Apple insieme: l’assistente AI arriva sugli iPhone

Il settore dell’intelligenza artificiale continua ad evolversi rapidamente. Tra i protagonisti di tale tendenza spicca Perplexity. L’assistente vocale AI, disponibile sui dispositivi Android, arriva ora anche nell’ecosistema Apple. Un passo importante per la piattaforma, che ora può contare su un numero più ampio di utenti. L’app Perplexity per iPhone consente di attivare l’assistente vocale con un semplice comando. Rendendo possibile delegare una serie di attività quotidiane alla tecnologia.

Perplexity arriva su iOS: ecco i dettagli dell’integrazione

Una delle funzionalità più apprezzate è la possibilità di continuare la conversazione con l’AI. Ciò anche dopo aver chiuso l’app. Fattore che permette di mantenere continuità nell’interazione vocale. Tale caratteristica rende l’esperienza d’uso fluida e naturale. Una soluzione ideale per chi ha bisogno di un supporto multitasking.

È importante evidenziare che ci sono ancora delle limitazioni. A differenza della versione Android, su iOS, infatti, non è ancora disponibile la funzione di condivisione dello schermo. Inoltre, l’assistente non è in grado di accedere alla fotocamera per analizzare immagini in tempo reale. Opzione che piattaforme concorrenti come ChatGPT e Grok offrono già da tempo. Infine, almeno per il momento, non è possibile utilizzare Perplexity per impostare sveglie direttamente su iPhone. Un compito che resta prerogativa di Siri.

Nonostante tali restrizioni, l’adozione di Perplexity su dispositivi Apple rappresenta un’importante evoluzione. Ciò soprattutto considerando che l’app è compatibile anche con modelli meno recenti. Come, ad esempio, l’iPhone 13 mini. Ciò apre le porte dell’intelligenza artificiale a un pubblico molto più ampio. Senza la necessità di possedere l’ultimo modello di smartphone.

In un momento in cui Apple sta ancora lavorando all’integrazione delle sue soluzioni di AI, Perplexity si inserisce con prontezza e offre un’alternativa concreta e già funzionante. Il nuovo assistente, anche se con margini di miglioramento, promette di semplificare concretamente la vita degli utenti. Rendendo l’intelligenza artificiale sempre più accessibile e utile.