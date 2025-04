Kena Mobile batte Vodafone e Iliad: 100GB sono praticamente regalati

Nel panorama delle offerte mobili, Kena Mobile si fa notare con una promozione che unisce tanti giga, chiamate senza limiti e zero costi iniziali. Si chiama Promo 100 ed è una delle proposte più interessanti del momento, soprattutto per chi arriva da Iliad o dai tanti operatori virtuali. Di certo la scelta è molto ampia in quanto di provider di questo tipo ce ne sono tantissimi, ma Kena si sta dimostrando superiore.

Cosa può garantire ogni mese l’offerta Promo 100

Con un canone mensile di 5,99€, Promo 100 garantisce minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e ben 200 GB di traffico dati in 4G ogni mese. Una quantità di dati più che abbondante per navigare, guardare video e usare app senza troppi pensieri.

Il primo mese è completamente gratuito, il che consente di provare il servizio senza pagare nulla al momento dell’attivazione. Anche la consegna della SIM è gratuita, rendendo l’esperienza ancora più conveniente per chi decide di cambiare operatore.

Chi può attivarla

L’offerta è riservata a chi decide di passare a Kena mantenendo il proprio numero, provenendo da Iliad o da un gestore virtuale. Non è disponibile per chi arriva da operatori tradizionali come TIM, Vodafone o WindTre.

Nessun vincolo, solo semplicità: tipico di Kena

Uno dei punti di forza di Kena è la chiarezza delle condizioni: non ci sono costi nascosti, penali o vincoli contrattuali. Il prezzo resta fisso nel tempo, senza rimodulazioni, e si può decidere in qualsiasi momento di cambiare senza costi di uscita.

Con questa promo, Kena conferma la sua volontà di proporre tariffe accessibili e complete, puntando su convenienza, trasparenza e abbondanza di giga. Un’opportunità concreta per chi vuole una tariffa stabile, senza sorprese e con un rapporto qualità/prezzo molto competitivo.

Promo 100 si candida così a essere una delle migliori scelte per chi arriva da Iliad o da un operatore virtuale e cerca una nuova offerta senza pensieri.