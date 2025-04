Nanomateriali, robot morbidi e superfood: cosa accade sulla ISS

Mentre quaggiù ci perdiamo in scroll e notifiche, lassù, in orbita, succedono cose che sembrano uscite da un film di fantascienza ma sono scienza concreta. L’ultima navetta Dragon di SpaceX è arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale con un carico da oltre tre tonnellate, pieno di rifornimenti e – soprattutto – di esperimenti hi-tech pensati per sfruttare la microgravità come mai prima.

I nuovi esperimenti sulla ISS

Uno degli studi più affascinanti è targato Università del Connecticut, in collaborazione con Eascra Biotech e Axiom Space. Parliamo di nanomateriali iniettabili (i JBN) che, in condizioni di gravità terrestre, tendono a deformarsi o ad aggregarsi in modo poco utile. Ma in microgravità? Si auto-assemblano in strutture perfette, simili al DNA umano. Questo apre scenari interessantissimi: trattamenti più efficaci per l’osteoartrite e terapie mirate per tumori difficili da colpire. Roba da medicina del futuro, ma in fase molto concreta.

Non è tutto. Sulla ISS si studierà anche come creare materiali “intelligenti” per la robotica: l’Università della California a Santa Barbara, con Redwire Space Technologies, indagherà un processo chiamato separazione di fase liquido-liquido (LLPS). In pratica, l’obiettivo è capire come far nascere materiali morbidi, che si muovono, si trasformano e magari si autoriparano. Pensate a robot morbidi, che sembrano vivi e si adattano all’ambiente.

Poi c’è il progetto dell’Università dell’Alabama a Birmingham, finanziato dalla National Science Foundation: lo studio dei compositi ceramici-nanomateriali in assenza di peso. Stiamo parlando di materiali leggeri, super resistenti e perfetti per settori come l’energia o i dispositivi elettronici estremi.

Nel frattempo, un team con NASA JPL e Portland State University testerà un microscopio olografico 3D (ELVIS, sì, si chiama davvero così) per osservare le cellule nello spazio e capire come si comportano in condizioni estreme. Un passo in più per cercare vita là fuori.

E non mancano esperimenti più “terrestri”, come quello sulle proteine in microgravità per migliorare i farmaci o lo studio sulle microalghe di Sophie’s BioNutrients: potenziali superfood spaziali, carburante e sistemi di sopravvivenza, tutto in un’unica cellula verde.

In breve: sulla ISS si sperimenta il possibile, per trasformarlo in reale. E lo si fa ora.