HoMobile lancia un’offerta imperdibile: 200 Giga a meno di 10 euro

Nel mondo della telefonia mobile arriva una nuova soluzione per chi cerca convenienza e trasparenza. Ciò grazie a HoMobile, l’ operatore virtuale che propone un’offerta da non perdere. Ovvero 200GB di traffico dati a soli 9,99€ al mese. Il tutto accompagnato da condizioni chiare, senza costi nascosti. La proposta si rivolge a chi desidera passare a ho. mantenendo il proprio numero, con un’attivazione che parte da soli 2,99€. La scheda SIM è gratuita e la prima ricarica richiesta è pari a 10€, cifra necessaria per attivare l’offerta e iniziare a navigare. Una promo pensata per chi vuole risparmiare senza rinunciare a un servizio affidabile e accessibile per chiunque.

Semplicità, trasparenza e innovazione: la filosofia di HoMobile

Chi preferisce attivare un nuovo numero potrà approfittare della stessa convenienza. Anche in questo caso, il costo di attivazione è fissato a 2,99 euro. La SIM viene fornita gratuitamente e la ricarica iniziale resta di 10euro. L’esperienza cliente è al centro della proposta di HoMobile. Il quale rende tutto ancora più semplice grazie alla sua app scaricabile sia da App Store che da Google Play. I pagamenti possono essere effettuati tramite Visa, Mastercard, Postepay, PayPal, Apple Pay e GooglePay. La rete di punti vendita è estesa su tutto il territorio italiano. Mentre online è possibile ricevere assistenza e gestire in autonomia il proprio piano tariffario con estrema rapidità e semplicità.

HoMobile non è solo un operatore virtuale, ma un vero e proprio alleato del risparmio digitale. L’interfaccia chiara e i servizi personalizzati rendono l’esperienza utente facile ed intuitiva. Il sito offre infatti supporto completo per l’estero, oltre che per ricariche, controllo parentale e agevolazioni per utenti con disabilità. Massima attenzione anche alla privacy e alla sicurezza, grazie a una gestione trasparente dei cookie e a un modello organizzativo aggiornato. La missione dell’azienda infatti è proprio quella di cercare di rendere la tecnologia mobile accessibile a tutti, senza complicazioni. I social ufficiali, da Facebook a Instagram, tengono gli utenti informati su tutte le novità ufficiali.