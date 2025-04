Sony WF-1000XM5 a prezzo incredibile su Amazon: sconto del 37%

Perché continuare a usare cuffie poco confortevoli e con una pessima autonomia quando oggi Amazon vi consente di acquistare queste Sony WF-1000XM5 wireless a un prezzo incredibile? Lo sconto attualmente disponibile fa crollare il prezzo di listino del 37% consentendovi di risparmiare tantissimo rispetto ad altri giorni.

Non una paio di cuffie wireless qualunque ma un accessorio perfetto per essere utilizzato in qualsiasi momento grazie alla funzione Noise Cancelling. Oltre a ciò, sono dotate di una tecnologia all’avanguardia che offre una qualità del suono eccellente.

Sconti imperdibili e promozioni sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per non perdere nessuna occasione.

Sony WF-1000XM5 oggi in offerta su Amazon

Non potete fare a meno di ascoltare la vostra musica preferita in qualsiasi momento? Con queste Sony WF-1000XM5 potete avere sempre a portata di mano un paio di cuffie Bluetooth con sensori a conduzione ossea e tecnologia Precise Voice Pickup che assicurano che le voci possano essere ascoltate in modo chiaro anche in ambienti rumorosi.

Uno dei tanti punti di forza di queste cuffie marchiate Sony è senza alcun dubbio la progettazione super confortevole. Oltre ad essere piccole si contraddistinguono soprattutto grazie all’eleganza. Non passa infatti inosservata la texture lucida che accompagna il design ergonomico di queste cuffie.

Grazie alla presenza di una batteria eccellente, queste cuffie Sony consentono all’utente di avere un’esperienza d’uso eccellente senza doversi preoccupare dell’autonomia. La presenza di una potente batteria consente di riprodurre musica fino a 8 ore e ulteriori 16 ore tramite la custodia di ricarica. Tutto ciò garantisce 24 ore di ascolto musicale, e con una ricarica rapida di 3 minuti è possibile ascoltare musica fino a 60 minuti.

Non perdete altro tempo se volete acquistare le Sony WF-1000XM5 a un prezzo imbattibile. Oggi Amazon le sconta del 37% consentendovi di pagarle solamente 199,99 euro anziché 319 euro.