Condizionatori, trovato nuovo materiale al posto del gas

Un team di ricercatori sloveni ha realizzato un nuovo metodo per generare aria fredda dai condizionatori utilizzando un sistema basato su un metodo di raffreddamento solido. I condizionatori utilizzano un gas per generare aria fredda e rinfrescare i locali dove è inserito. Il problema è che questo gas è molto dannoso per l’ ambiente e per la salute perché rilascia delle sostanze dannose alla salute. Quindi si è pensato di trovare altri metodi per raffreddare i locali utilizzando un sistema senza gas ma basato su materiali solidi. Questo progetto è stato portato avanti dall’ Università di Lubiana in Slovenia ed in particolare da Jaka Tušek ed il suo team.

Con il cambiamento climatico in atto bisognerà trovare altri sistemi diversi da quelli che utilizziamo da tempo per salvaguardare la salute del nostro pianeta. Proprio per questo motivo il team sloveno ha voluto realizzare un progetto per cambiare il metodo con cui funzionano i condizionatori. In questo momento stanno lavorando per perfezionare quello che hanno scoperto in modo da poter utilizzare le loro invenzioni su larga scala. Questo sarà solo l’ inizio di una serie di provvedimenti che verranno presi per cambiare le sorti del nostro pianeta e migliorare la vita sulla Terra.

Condizionatori, nuovo metodo per rinfrescare gli ambienti

Il progetto di Jaka Tušek si basa sull’ utilizzo di leghe metalliche intelligenti per creare aria fresca. Infatti si tratta di tubi composti da leghe avanzate che generano freddo in modo silenzioso e soprattutto pulito. Il principio di funzionamento si basa sull’ effetto elastocalorico; in pratica quando dei metalli vengono compressi generano calore, mentre quanto viene rilasciata la pressione si raffreddano. Tra i materiali in questione c’è il nitinol, una lega di nichel e titanio, molto utile perché è in grado di adattarsi all’ ambiente biologico. Inizialmente i test non erano molto soddisfacenti perché il materiale si degradava subito, quindi si è optato per un cambio di strategia. Infatti invece di tirare il materiale, è stato sottoposta a compressione, che risulta migliore perché allunga la durata del materiale.

Con queste innovazioni anche la tecnologia dei condizionatori sta per cambiare e gli scienziati sono all’ opera per introdurre questo sistema su scala industriale ed utilizzarlo per i prossimi anni.