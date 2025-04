Sfida alle leggende: Denza Z si lancia nel mondo delle sportive elettriche

Non è un semplice esperimento di stile. Denza Z rappresenta, a tutti gli effetti, la nuova visione di BYD nel settore delle auto sportive elettriche. Il concept è stato svelato al Salone dell’Auto di Shanghai e promette di sfidare direttamente modelli iconici come la Porsche 911. Il marchio premium del colosso cinese BYD ha infatti puntato su una coupé a quattro posti dal look aggressivo e dalle soluzioni tecniche raffinate. Fin dal primo sguardo, la Denza Z colpisce per le sue linee scolpite e la presenza su strada. Il frontale ospita uno splitter pronunciato, accompagnato da fari sottili e taglienti. Dietro, uno spoiler dalle dimensioni generose sottolinea l’anima sportiva della vettura. Non si tratta però solo di estetica. La nuova Denza sarà disponibile anche in una versione Spider, ampliando l’offerta per chi cerca emozioni a cielo aperto.

Tecnologia e innovazione: il vero motore della Denza Z

Prima ancora della presentazione ufficiale, il modello era già finito sotto i riflettori grazie a immagini spia in cui appariva camuffato. Ora, la versione definitiva svela i reali obiettivi del brand. Anche se BYD non ha ancora divulgato ufficialmente i dati tecnici, si vocifera che la Denza Z adotterà motori ad alte prestazioni simili a quelli montati sui modelli Han L e Tang L. La possibilità di una sua commercializzazione in Europa resta concreta, anche se non è ancora confermata.

Dietro al design scolpito, Denza Z nasconde un comparto tecnologico avanzato. Il sistema di sterzo elettronico sviluppato con algoritmi di intelligenza artificiale garantisce una risposta adatta a tutte le condizioni di guida. Su strada o in pista, la vettura promette infatti di mantenere una precisione elevata, migliorando l’esperienza del conducente. Il volante ripiegabile, pensato per aumentare la sicurezza in caso di incidente, poi rappresenta un dettaglio inedito nel settore.

Particolare attenzione è stata dedicata al telaio. La nuova piattaforma adotta il sistema Disus-M, capace di regolare le sospensioni in tempo reale, con una latenza di soli dieci millisecondi. Ciò consente alla vettura di affrontare le curve ad alta velocità e con maggiore stabilità. Il sistema verrà integrato anche in altri modelli BYD e Denza, confermandone la centralità nella strategia tecnica del marchio.