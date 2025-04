Samsung Galaxy S25 Edge: ecco data di presentazione e lancio sul mercato, conferme sul design

Samsung si prepara a svelare ufficialmente il nuovo Galaxy S25 Edge, con un evento di presentazione previsto per il 13 maggio e l’avvio delle vendite dal 23 maggio 2025. Lo riporta il quotidiano sudcoreano FNNews, confermando le voci circolate a inizio aprile. La finestra temporale, inizialmente posticipata per il lutto legato alla scomparsa del vicepresidente JH Han, è stata ricalibrata per garantire un lancio coordinato su più mercati.

Preordini e disponibilità

Secondo le fonti, i preordini si apriranno il 14 maggio e si chiuderanno il 20. Le prime spedizioni partiranno il 23, con priorità per Corea del Sud e Cina. Il debutto negli Stati Uniti sarebbe previsto il 30 maggio, mentre l’arrivo in Europa e in altri mercati internazionali seguirà una distribuzione scaglionata.

Uno smartphone sottilissimo, ma potente

Il Galaxy S25 Edge è stato mostrato per la prima volta a gennaio, ma solo ora si avvicina alla sua uscita ufficiale. È lo smartphone più sottile della serie Galaxy S, con uno spessore record di 5,84 mm, ottenuto anche grazie alla rimozione del teleobiettivo. Al suo posto, troviamo una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 200 MP.

Specifiche tecniche attese

Display : Dynamic AMOLED da 6,6″, refresh rate fino a 120Hz;

Processore : Snapdragon 8 Elite;

RAM : 12 GB;

Memoria interna : 256 o 512 GB;

Sistema operativo : One UI 7 basata su Android 15;

Fotocamere posteriori : 200 MP principale, 50 MP ultra-grandangolare;

Batteria : 3.900 mAh con ricarica rapida da 25W;

Resistenza : IP68;

Colori: Titanium Jet Black, Titanium Silver, Titanium Icy Blue.

Prezzi e possibili offerte

Il modello da 256 GB dovrebbe costare circa 1.049 dollari, mentre la versione da 512 GB arriverebbe a 1.140 dollari. Non è prevista una variante da 1 TB. Tra le promozioni attese, torna la formula “Raddoppia la memoria”, che potrebbe offrire gratuitamente l’upgrade alla versione superiore per chi preordina.

Samsung sembra puntare con decisione sul design minimale e sulla leggerezza per contrastare la futura concorrenza, come il possibile iPhone 17 Air, anch’esso descritto come ultra-sottile. Il Galaxy S25 Edge potrebbe quindi diventare un riferimento nel segmento premium, in anticipo sui trend previsti per l’autunno.