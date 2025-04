Samsung Galaxy S25 Edge in ritardo: ecco quando arriverebbe

Sembrava tutto pronto per il debutto del nuovo Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultra sottile di casa Samsung, ma qualcosa è cambiato. Dopo settimane di indiscrezioni, immagini trapelate, specifiche tecniche e persino sfondi ufficiali in anteprima, ci si aspettava un lancio già ad aprile. Ma dai media coreani arriva un’indicazione diversa: il lancio slitterebbe di almeno un mese, forse due.

Cambio di programma in casa Samsung

Secondo ETNews, una fonte affidabile in Corea del Sud, l’azienda avrebbe comunicato agli operatori locali l’intenzione di posticipare il lancio a maggio o giugno. La decisione non sarebbe legata a problemi tecnici, né a ritardi nella produzione. La causa, piuttosto, sarebbe di natura interna e umana: la recente scomparsa di JH Han, vicepresidente di Samsung Electronics, avrebbe spinto il colosso coreano a rivedere i tempi per rispetto e riorganizzazione.

Nessun evento in grande stile

Già dalle prime indiscrezioni era chiaro che Galaxy S25 Edge non sarebbe stato presentato con un evento Unpacked, come accade di solito per i top di gamma. L’idea di Samsung, infatti, sarebbe quella di testare la reazione del mercato con un annuncio più sobrio, tutto online. Il Galaxy S25 Edge, con i suoi meno di 6 mm di spessore, rappresenta un esperimento per capire se c’è ancora spazio, nel segmento premium, per dispositivi dal design ultrasottile.

Le specifiche trapelate

Nonostante il lancio sia stato rimandato, ormai le informazioni principali sul dispositivo sono praticamente tutte note. Ecco cosa ci si aspetta:

Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, 4,47 GHz);

Sistema operativo : Android 15 con Samsung One UI 7;

Memoria : 12 GB di RAM, con storage da 256 o 512 GB;

Display : Dynamic AMOLED da 6,6 pollici, refresh rate a 120 Hz;

Fotocamere posteriori : principale da 200 MP ; ultra-grandangolare da 50 MP ;

Batteria : 3.900 mAh con ricarica cablata a 25 W;

Certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere;

Colori attesi: Titanium Jet Black, Titanium Silver, Titanium Icy Blue.

I possibili prezzi

Stando ai rumor più accreditati, il Galaxy S25 Edge dovrebbe arrivare con questi prezzi indicativi:

1.200-1.300 euro per il modello da 12+256 GB;

1.300-1.400 euro per il taglio da 12+512 GB.

Insomma, per chi aspettava questo smartphone dal profilo “estremo”, ci sarà ancora un po’ da attendere. Ma se Samsung riuscirà a mantenere le promesse su design e prestazioni, potrebbe davvero valerne la pena.