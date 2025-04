TIM Junior, due nuove offerte con tanti giga

L’operatore telefonico italiano TIM ha da poco aggiornato due sue super offerte di rete mobile appartenenti alla gamma TIM Junior. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte note con il nome di TIM Junior Mese e TIM Junior Pack 12 mesi. Per entrambe le offerte, in particolare, ora sarà previsto un maggior quantitativo di giga per navigare senza pensieri, soltanto però per tutte le nuove attivazioni. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

TIM Junior, due nuove offerte mobile con ancora più giga per navigare

A partire dalla giornata del 28 aprile 2025, l’operatore telefonico italiano TIM aggiornerà il bundle di due sue super offerte mobile della gamma TIM Junior. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte di rete mobile TIM Junior Mese e TIM Junior Pack 12 mesi. Entrambe sono rivolte ai nuovi utenti con una età inferiore ai 18 anni. Come novità, l’operatore telefonico ha deciso di aumentare il traffico dati solitamente previsto da queste offerte.

In particolare, la prima offerta include solitamente 30 GB e 60 GB scegliendo il metodo di pagamento di TIM Ricarica Automatica. Ora, però, l’offerta in questione includerà fino a 50 GB e fino a 100 GB scegliendo sempre il metodo di pagamento di TIM Ricarica Automatica. La seconda offerta, invece, include solitamente 60 GB di traffico dati. Con la scelta dell’operatore, ora l’offerta arriverà ad includere ogni mese fino a 100 GB. Per entrambe le offerte è inclusa inoltre la navigazione con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore telefonico TIM.

TIM Junior Mese e TIM Junior Pack 12 Mesi, nello specifico, includono ogni mese poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. La prima offerta prevede un costo per il rinnovo mensile pari a 7,99 euro al mese con un costo di attivazione di 5 euro. La seconda offerta ha sempre un costo per il rinnovo pari a 7,99 euro, ma non prevede costo di attivazione.