HMD Skyline 2 è in arrivo a luglio

HMD Global si prepara a lanciare il nuovo HMD Skyline 2 a luglio. Ci sarà quindi il ritorno della compagnia sul mercato con una proposta interessante. L’azienda non ha intenzione di ritirarsi dal mondo degli smartphone, nonostante il saluto al brand Nokia. Skyline 2 rappresenta il successore del modello attuale e arriva a un anno esatto dal debutto di quello originale. Sembra destinato a essere il dispositivo di punta nel catalogo HMD. Le prime informazioni parlano di un telefono Android che continuerà ad offrire un prefetto mix tra design e prestazioni. Al momento comunque sono pochi i dettagli ufficiali disponibili.

Un design unico e prestazioni solide: cosa aspettarsi da HMD Skyline 2

Il primo Skyline si era distinto per un design innovativo, che richiamava la storica serie Lumia di Nokia, soprattutto il Lumia 920. Ora, con Skyline 2, ci si domanda se HMD continuerà su questa strada o se opterà per un design più convenzionale, allineandosi ai trend attuali del mercato. Anche se il successo commerciale del primo Skyline è ancora incerto, la possibilità di vedere un produttore che osa differenziarsi potrebbe portare un’ulteriore ventata di novità in un panorama spesso omologato. L’attesa cresce, alimentata dalla curiosità su come HMD intenda sviluppare ulteriormente la sua proposta, anche in termini di prestazioni e funzionalità.

Il primo Skyline aveva già impressionato per la sua combinazione di caratteristiche. Il display P-OLED FHD+ da 6,55 pollici e una configurazione di memoria di alto livello. Il dispositivo includeva anche una tripla fotocamera posteriore. Un sensore principale da 108 MP, un teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera ultrawide da 13 MP. Tutti accompagnati da una fotocamera anteriore da 50 MP. La batteria da 4.600 mAh supportava ricarica rapida a 33 W e ricarica wireless a 15 W.

Con Skyline 2 ci si aspetta un perfezionamento di alcune caratteristiche, come il supporto software. Sicuramente si manterrà un forte focus sulla riparabilità, che rappresenta uno degli aspetti distintivi della proposta di HMD.