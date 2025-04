Eureka J15 Ultra: caratteristiche del nuovo aspirapolvere

Nel settore sempre più affollato dei robot aspirapolvere, Eureka lancia un nuovo protagonista. Si tratta del J15 Ultra. Un dispositivo entry-level che, nonostante il prezzo contenuto, non rinuncia a caratteristiche tecniche di alto livello. Confermandosi una scelta ideale per chi cerca efficienza, tecnologia e praticità in un solo prodotto. Il centro del J15 Ultra è rappresentato da una potenza di aspirazione impressionante. Si parla di ben 19.000 Pascal. Un valore che permette al robot di affrontare con successo ogni tipo di superficie. A supportare tale potenza c’è la tecnologia FlexiRazor. Un sistema anti-groviglio capace di rimuovere fino al 99% dei capelli grazie a 400 colpi rotanti al minuto. Evitando così l’accumulo fastidioso di peli e capelli attorno alle spazzole.

Eureka presenta il suo nuovo aspirapolvere robot

Uno dei punti di forza del J15 Ultra è l’integrazione dell’intelligenza artificiale IntelliView AI. Tale sistema consente al robot di riconoscere oltre 150 oggetti differenti all’interno dell’ambiente domestico. Grazie a tale capacità, il dispositivo è in grado di pianificare percorsi intelligenti ed evitare ostacoli. Adattandosi in tempo reale alla disposizione della stanza. La funzionalità di estensione automatica del mocio, che si attiva in prossimità di angoli o gambe dei mobili, garantisce una pulizia più profonda. Anche nei punti più difficili da raggiungere.

Pur appartenendo a una fascia più economica, tale modello non rinuncia a elementi avanzati. Come lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere, il lavaggio del mocio con acqua a 75°C e l’asciugatura ad aria calda a 55°C. L’unico compromesso riguarda la base di pulizia. Quest’ultima, infatti, non è autopulente, ma prevede un comodo vassoio rimovibile per la manutenzione manuale.

Il controllo dell’Eureka J15 Ultra è semplice e immediato grazie alla compatibilità con Assistant, Alexa e Siri. Ciò permette agli utenti di avviare o programmare la pulizia con semplici comandi vocali. Una scelta perfetta per chi desidera automatizzare le pulizie domestiche senza spendere cifre elevate. Il tutto con un livello di prestazioni eccellente. Dunque, il nuovo aspirapolvere Eureka si rivela un prodotto strategico per chi cerca un compromesso tra qualità e prezzo.