Xiaomi 15 ha un prezzo SHOCK oggi su Amazon

Xiaomi 15 è lo smartphone che tutti vogliono, un prodotto dal rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole, capace di mettere ognuno di noi d’accordo sulla sua qualità generale, a partire da dimensioni tutt’altro che elevate, che raggiungono 152,3 x 71,2 x 8,08 millimetri di spessore, con un peso di soli 191 grammi, e la sua totale resistenza all’acqua o agenti atmosferici.

Lo smartphone non poteva non integrare il processore top di gamma del periodo, quale è appunto il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core che si ferma con 4,32GHz di frequenza di clock complessiva, con alle sue spalle la solita ottima GPU Adreno 830, ed una configurazione che prevede comunque 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (nel nostro caso). Il display è relativamente piccolo, trattasi di un pannello da 6,36 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 2670 pixel, LTPO OLED di alta qualità, con refresh rate che può raggiungere al massimo 120Hz, ed una densità di 460 ppi.

Xiaomi 15: lo sconto che nessuno si aspettava su amazon

L’acquisto di Xiaomi 15, nella sua variante esclusiva disponibile su Amazon, richiede comunque un esborso sufficientemente elevato, infatti l’utente interessato dovrà pagare 1099 euro. La consegna a domicilio avviene in tempi ridottissimi, con garanzia di 24 mesi ed anche la possibilità di godere della variante no brand. Premete questo link per l’acquisto.

All’interno della confezione l’utente che acquisterà il prodotto potrà trovare una cover realizzata interamente in silicone, un ring holder, il cavo USB-C per la ricarica ed il SIM-pin, ovvero la “graffetta” per l’apertura del carrellino. Da notare, come ormai è prassi per tutti i top di gamma (e non solo), l’assenza dell’alimentatore per il collegamento alla presa a muro. Il prodotto supporta comunque ricarica rapida a 90W (con caricatore abilitato), per una batteria da 5240mAh.