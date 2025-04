Windows 11 su iPad: il trucco che cambia tutto

Quello tra Microsoft e Apple fino a poco tempo fa era un matrimonio davvero impossibile. Eppure negli ultimi tempi la distanza tra i due colossi della tecnologia si è notevolmente ridotta.

La notizia sconvolgente è che Windows 11 è già arrivato su iPad.

Ovviamente questa integrazione non è come la si immagina, ma uno sviluppatore è riuscito a integrare il sistema operativo Windows 11 su un iPad Air M2, in maniera del tutto legittima.

Quale trucco è stato utilizzato per integrare Windows 11 su iPad?

Innanzitutto, c’è da dire che l’integrazione di Windows 11 su iPad è stato possibile in Europa grazie al recente Digital Markets Act.

Il DMA è una legge del 2023 entrata in vigore nell’Unione Europea che va a regolare tutti i colossi della big tech, compresi dunque Microsoft e Apple, costringendoli a una maggiore libertà e apertura, per cercare di promuovere una concorrenza onesta e leale.

Da quel momento Apple, conosciuto appunto come il sistema chiuso per antonomasia, è stato spinto ad aprire il proprio sistema ad app di terze parti.

Tutto ciò ha reso possibile alcuni esperimenti di questo tipo, come il recente approdo di Windows 11 sul dispositivo del colosso di Cupertino.

Ovviamente Windows 11 non è completamente utilizzabile in maniera continuativa sull’iPad Air M2, ma più che altro si è trattato di un vero e proprio esperimento.

Lo sviluppatore in questione per effettuare questo esperimento si è servito di alcuni strumenti come AltStore Classic.

Tuttavia, nonostante l’esperimento sia risultato abbastanza convincente, la versione di Windows 11 aperta sull’iPad di Apple non funziona perfettamente, ma probabilmente in futuro potrebbero esserci dei margini di miglioramento.

In conclusione, si potrebbe dire che il consolidarsi del Digital Markets Act europeo potrebbe davvero cambiare in maniera significativa la tecnologia e le varie unioni che abbiamo imparato a conoscere fino a oggi, aprendo scenari sempre più interessanti e improbabili.