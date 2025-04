Samsung, svelato il periodo per la presentazione dei Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7

Il debutto della nuova generazione di smartphone pieghevoli realizzati da Samsung potrebbe avvenire prima di quanto previsto. Di solito, l’azienda coreana presenta i foldable ad agosto ma per i Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 il debutto avverrà in anticipo.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, Samsung potrebbe aver deciso di fissare un evento Galaxy Unpacked nei primi giorni di luglio. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato la testata coreana JoongAng con la notizia ripresa da SamMobile.

Il report indica che l’evento dedicato alla presentazione di Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 si terrà ad inizio luglio. La sede scelta per il keynote è New York, a conferma di un evento in grande stile per i nuovi foldable di Samsung.

I Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 saranno presentati ufficialmente da Samsung in occasione di un evento Galaxy Unpacked previsto a breve

Dopo le presentazioni tenute a Parigi per i Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 e Seoul per la generazione precedente, Samsung conferma di voler tenere un evento in una grande città internazionale. Inoltre, New York è già stata scelta come sede della presentazione per i Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4.

I protagonisti di giornata, tuttavia, non saranno solo i due dispositivi pieghevoli. Gli analisti si aspettano che l’azienda coreana possa presentare anche un nuovo Galaxy Watch. A rendere ancora più speciale l’evento, Samsung presenterà anche il primo visore XR basato su Android.

L’evento potrebbe nascondere anche altre due sorprese molto attese dagli utenti. Si tratta del Galaxy Z Flip FE, versione Fan Edition dei foldable, e il primo dispositivo tri-fold dotato di schermo in grado di piegarsi in tre punti.

Mancano alcune settimane alla presunta data dell’evento e le informazioni disponibili sono molto limitate. Samsung non ha confermato ufficialmente quando si terrà l’evento Galaxy Unpacked e, per il momento, possiamo solo considerare queste indiscrezioni come tali. Restiamo in attesa di maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.