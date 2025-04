WhatsApp introduce nuove opzioni per la gestione della qualità dei file

WhatsApp ha introdotto una grande novità. Un’ opzione che consente agli utenti di scegliere la qualità dei contenuti multimediali che desiderano scaricare automaticamente. La funzionalità per ora però è disponibile solo per i dispositivi Android. La scelta della qualità influisce su vari aspetti dell’esperienza di download. Poiché la qualità alta garantisce una resa visiva migliore, ma aumenta il tempo necessario per il download e occupa più spazio sul dispositivo. Quella standard, al contrario, comporta file di dimensioni più ridotte e una velocità di download più rapida, a discapito però della qualità visiva.

Come funziona la gestione della qualità dei media su WhatsApp

Questa novità rappresenta un importante passo avanti rispetto alla gestione dei file multimediali in WhatsApp. Fino ad oggi infatti, le persone avevano la possibilità di attivare o disattivare il download automatico, ma non avevano alcun controllo sulla qualità dei file scaricati. Di conseguenza, tale introduzione permette di personalizzare l’esperienza in base alle proprie necessità. Si potrà qui di scegliere se dare priorità alla risoluzione o alla rapidità del download. La nuova opzione è stata individuata nella versione beta 2.25.12.24 di WhatsApp per Android, attualmente disponibile attraverso il programma Google Play Beta.

Per far funzionare tutto ciò, WhatsApp si avvale di una soluzione tecnica che prevede che il mittente crei due versioni del contenuto prima di caricarlo sui server. Se l’utente invia una foto o un video in alta qualità, il sistema genererà automaticamente anche una versione in qualità standard del file. A questo punto, sarà poi pensiero del ricevente scegliere quale versione scaricare, a seconda della qualità preferita. Se opta per la modalità “qualità standard”, il sistema scaricherà automaticamente il file più leggero.

L’utente avrà comunque la possibilità di forzare il download della versione in alta qualità, sempre che il file sia ancora disponibile sui server di WhatsApp. È importante sottolineare che questa funzionalità riguarda principalmente i download automatici da gruppi e chat. Mentre coloro che hanno disabilitato questa opzione non potranno usufruire della nuova possibilità. WhatsApp, come da tradizione, mantiene poi sempre la crittografia end-to-end. La quale impedisce modifiche ai file sui server, permettendo solo ai dispositivi di inviare le diverse versioni del file.