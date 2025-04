PS Plus Extra e Premium, addio a 22 giochi a maggio

Il colosso del gaming Sony si sta preparando per aggiornare il suo fantastico di videogiochi messi a disposizione per tutti i suoi abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come spesso succede, però, l’azienda si sta preparando anche per eliminare dal catalogo altrettanti titoli, di cui la maggior parte più datati. L’azienda, in particolare, ha da poco rivelato che a partire dal prossimo mese abbandoneranno per sempre il catalogo ben 22 videogiochi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, 22 videogiochi in uscita da maggio 2025

A partire dal prossimo mese ben 22 videogiochi abbandoneranno per sempre il catalogo disponibile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso del gaming Sony sta per aggiornare il suo catalogo e a partire da maggio 2025 si aggiungeranno nuovi titoli, ma se ne andranno necessariamente degli altri.

Finora sono emersi in rete i nomi di alcuni dei videogiochi che ci abbandoneranno a breve. Stranamente, si tratta di titoli piuttosto noti, alcuni dei quali sono poi delle vere e proprie esclusive PlayStation. Tra questi ultimi, ricordiamo ad esempio i videogiochi Infamous: Second Son, Resistance: Fall of Man e Resistance 2. Sono emersi poi altri nomi dei videogiochi in uscita a partire dal mese di maggio, ovvero i seguenti:

Batman: Arkham Knight, Bloodstained: Ritual of the Night, Enter the Gungeon, Ghostrunner, Grand Theft Auto V, Payday 2, The Sims 4: Island Living e The Walking Dead: Saints and Sinners.

Per il momento, l’azienda Sony non ha rivelato la data esatta dell’addio ufficiale di questi titoli dal catalogo disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Immaginiamo comunque che saranno eliminati dal catalogo attorno alla metà del prossimo mese, più o meno quando l’azienda renderà ufficialmente disponibile i nuovi videogiochi. Per tutti gli interessati, rimane dunque ancora qualche settimana per poter scaricare e per poter giocare a questi videogiochi.