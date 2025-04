Samsung pronta a lanciare nuovi pieghevoli entro la fine dell’anno

Samsung rinnova la linea di smartphone pieghevoli con due nuovi modelli molto attesi. Secondo la stampa sudcoreana, la compagnia avrebbe in programma il lancio del Galaxy Z Flip FE e del tanto discusso trifold entro la fine del 2025. Entrambi i dispositivi dovrebbero essere disponibili entro il quarto trimestre dell’anno. Si avranno così tantissime novità nel mercato dei dispositivi pieghevoli, che sta vivendo una fase di crescente interesse.

Il trifold Samsung avrà lo schermo pieghevole triplo

Il Galaxy Z Flip FE è una versione più accessibile del popolare Z Flip. Sarà probabilmente un aggiornamento del modello ZFlip6 perché avrà lo stesso design compatto ma con alcune modifiche tecniche. Secondo alcune indiscrezioni il dispositivo avrà un nuovo processore. Tuttavia non sono stati rivelati dettagli precisi su quale chip sarà utilizzato. L’elemento principale sarà il suo prezzo più competitivo, pensato per attirare una fascia di mercato che finora ha visto i dispositivi pieghevoli come troppo costosi. Questa mossa di Samsung vuole in qualche modo rendere la tecnologia dei pieghevoli più abbordabile al grande pubblico.

Altro grande protagonista della nuova linea Samsung è il trifold. Un dispositivo pieghevole che potrebbe cambiare ancora di più il concetto di smartphone. Questo modello è stato al centro di diversi dibattiti durante le recenti settimane. Il telefono sarebbe dovuto entrare nel mercato il terzo trimestre del 2025. Tuttavia le ultime informazioni sembrano confermare che il dispositivo arriverà più tardi. Si pensa verso la fine dell’anno o addirittura all’inizio del 2026. Tutto questo a causa di alcune difficoltà nella produzione e nello sviluppo del dispositivo.

L’unico tratto chiaro è che il trifold non sarà destinato a un lancio globale. Inizialmente sarà disponibile solo in mercati specifici quali Cina e la Corea del Sud. Questo approccio esclusivo potrebbe essere una strategia per provare il dispositivo in ambienti controllati prima di un probabile debutto mondiale. In ogni caso, incertezze a parte, questo nuovo schermo pieghevole triplo è una vera rivoluzione nel mondo degli smartphone.