Amazon folle: questo mini proiettore oggi costa il 59% in meno

Da tempo desiderate avere direttamente a casa vostra un mini proiettore per vedere i vostri film e serie tv preferite creando un’atmosfera completamente immersiva? Perché non approfittarne subito se Amazon mette a disposizione, nel suo ricco catalogo, un mini proiettore che si contraddistingue grazie a caratteristiche tecniche eccellenti?

Questo mini proiettore TR21 ha 18000 lumen, un rapporto di contrasto elevato ed è in grado di supportare video Full HD 1080P. Oltre a ciò, la presenza della lente in vetro riduce efficacemente la dispersione, proiettando un’immagine più chiara, delicata e luminosa.

Mini proiettore TopTro a prezzo eccezionale su Amazon

Il mini proiettore TopTro è un dispositivo che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti. E’ infatti dotato dell’ultimo chip WiFi ultraveloce, compatibile con iOS, Android, Macbook e altri dispositivi. Non mancano in questo videoproiettore altoparlanti stereo integrati, ma non solo. E’ anche possibile collegarlo a cuffie, soundbar e altoparlanti tramite l’apposita funzione Bluetooth di cui dispone.

Il peso? Il mini proiettore TR21 pesa solamente 1 kg e ciò consente all’utente di trasportarlo in qualsiasi luogo senza alcun problema. Tra i tanti punti di forza non possiamo non parlare dell’eccellente compatibilità con altri dispositivi. Non a caso, questo videoproiettore fornisce interfacce HDMI, USB, VGA, AV e SD, che possono essere collegate a smartphone, ma anche TV Stick, PC, laptop, DVD, Chromecast, PS5 e X-Box.

Siete pronti per avere a portata di mano una soluzione in grado di offrire un’esperienza di intrattenimento eccezionale? Approfittate subito della promozione attualmente disponibile su Amazon per acquistare questo mini proietto a un prezzo incredibile. Oggi lo pagate solamente 59 euro anziché 118 grazie a uno sconto del 9% sul prezzo di listino e un coupon sconto del 50%. Non perdete altro tempo, l’offerta potrebbe essere annullata in qualsiasi momento.