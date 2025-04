Lycamobile offre 150 GB a meno di 6€ mensili

Lycamobile si distingue come una delle opzioni più interessanti e convenienti per i consumatori italiani. L’operatore virtuale ha costruito la propria reputazione puntando su tariffe trasparenti e incredibilmente competitive. A tal proposito, l’operatore ha presentato una delle offerte attualmente più vantaggiose sul mercato. La promozione offre minuti ed SMS illimitati. Insieme a150 GB di internet. E non è tutto. Per gli utenti che amano viaggia in Europa, l’offerta include un ulteriore vantaggio. Si tratta della presenza di 8 GB in roaming. Opzione perfetta per restare connessi anche fuori dall’Italia, senza costi aggiuntivi.

I vantaggi della nuova promo di Lycamobile