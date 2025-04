Amazon sconta le cuffie Realme a soli 34 euro: acquistatele subito

Le cuffie di casa Realme possono essere acquistate su Amazon con un risparmio assolutamente degno di nota, infatti il prodotto Realme Buds Air 6 è disponibile nel momento corrente con una spesa finale di soli 34 euro, approfittando di una soluzione versatile, assolutamente adatta con ogni dispositivo attualmente presente in commercio, senza vincoli o limitazioni particolari in termini di funzionalità raggiungibili.

Al momento attuale il prodotto in oggetto risulta essere in vendita in quattro colorazioni differenti, ma solamente due sono in promozione al prezzo effettivamente indicato nell’articolo, per questo motivo consigliamo di prestare particolare attenzione a ciò che si andrà a scegliere. All’interno dell’auricolare si può trovare un driver da 12,4 millimetri, sufficientemente potente per garantire un suono chiaro e cristallino in ogni condizione, con oltre 40 ore di autonomia complessiva, offerta dalla batteria integrata nell’auricolare e nella custodia di ricarica, realizzata in plastica con finitura opaca che non trattiene impronte o polvere.

Amazon: il prezzo delle cuffie Realme è di soli 34 euro

Le cuffie Realme Buds Air 6 sono disponibili all’acquisto in questi giorni a soli 34,99 euro, con un risparmio del 44% sul prezzo mediano, che già era inferiore rispetto al listino originario, di 62,89 euro. La colorazione che potete acquistare qui è la Forest Green, davvero molto interessante, con finitura opaca su tutta la superficie della cuffietta e della custodia di ricarica, che ne innalza sicuramente l’estetica e la qualità generale.

Il sistema di controllo si concentra interamente sulla singola cuffietta, tramite il quale è possibile regolare la riproduzione, impostando il volume, scegliendo il brano da riprodurre, e molto altro ancora. La cancellazione del rumore è attiva fino a 50dB, con supporto a bassi molto corposi.