BenQ W5850: l’evoluzione del cinema domestico

Il videoproiettore BenQ W5850 segna un passo in avanti nella serie Home Cinema del marchio, pur mantenendo un’estetica praticamente identica al suo predecessore, il W5800. Ma è all’interno che avviene la vera rivoluzione. Il cuore del dispositivo resta la collaudata tecnologia DLP mono-chip con un DMD da 0,47”, capace di riprodurre immagini in risoluzione 4K Ultra HD tramite vobulazione ottico/meccanica XPR4. La sorgente luminosa si affida ancora ai diodi laser blu, con supporto alla ruota fosfori per generare i colori primari, mantenendo una luminosità massima di 2600 lumen e una durata che può arrivare fino a 25.000 ore in modalità Eco.

BenQ: tecnologia HDR dinamica e prestazioni su misura

BenQ introduce però una novità importante, l’adozione delle ottiche intercambiabili. Il W5850 può essere personalizzato scegliendo tra quattro diverse lenti. In confezione si trova l’obiettivo standard con zoom motorizzato 1,6x e rapporto di tiro 1-1,6, mentre tra le opzioni extra vi sono ottiche con tiro 1,5-2,45, grandangolo 0,7-0,9 e lente fissa da 0,5. Questi obiettivi, interamente in vetro, sono progettati per massimizzare la qualità dell’immagine e migliorare il contrasto fino al 20% rispetto al W5800. La versatilità di installazione resta intatta, grazie al lens-shift verticale fino al 50% e orizzontale fino al 15%, entrambi motorizzati.

Tra le innovazioni software, il W5850 introduce un algoritmo di Tone Mapping Dinamico capace di ottimizzare anche i contenuti HDR10 e HLG con metadati statici. Tale funzione migliora notevolmente la resa visiva in HDR, offrendo una copertura completa dello spazio colore DCI-P3. In più, il proiettore supporta il 3D tramite occhiali attivi compatibili con la tecnologia DLP Link.

Sul fronte connessioni, il W5850 offre due porte HDMI 2.0b (una con eARC), porte USB, uscita audio digitale ottica e connessione Ethernet. Il supporto ai segnali 4K a 60Hz e 1080p a 120Hz lo rende adatto anche al gaming, con un input lag ridotto a 13ms. Certificazioni come ISF, THX e Filmaker Mode, unite a una rumorosità contenuta a 27 dB in modalità Eco, completano un profilo di altissimo livello. Il prezzo di lancio è fissato a 5.299€.