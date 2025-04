Eeenfy Venus V1, proiettore portatile con Netflix dal design elegante – Recensione

Eeenfy Venus V1 è un proiettore portatile che vuole offrire il massimo, con il minimo sforzo, mettere quindi a disposizione degli utenti ottime specifiche tecniche e funzionalità di alto livello, richiedendo in cambio un esborso in denaro tutt’altro che elevato, se considerate appunto che oggi può essere acquistato anche a meno di 100 euro. Il design iconico, condito con sistema operativo Android 13 ed una risoluzione elevata, rappresentano tutti gli ingredienti per un prodotto che dovrebbe essere di livello nettamente superiore alla fascia di prezzo di posizionamento. Scopriamolo assieme con la nostra recensione completa.

Confezione e Unboxing

Il packaging del dispositivo è abbastanza standardizzato, troviamo una grande immagine del prodotto, con tutte le indicazioni relative alle specifiche tecniche; realizzato interamente in cartone, non è presente plastica al suo interno. Il proiettore è protetto molto bene, è davvero difficile pensare si possa rovinare o rompere. Al suo fianco si trova una piccola scatola di cartone, all’interno della quale sono posizionati il cavo di alimentazione (in quanto non è provvisto di batteria), il telecomando per il controllo da remoto (purtroppo sprovvisto di pile) ed il manuale di istruzioni (con disponibile la lingua italiana). Un setup molto vario e di qualità, che rappresenta a tutti gli effetti lo stretto necessario per poter godere sin da subito del prodotto stesso.

Design e Estetica

Il design di Eeenfy Venus V1 è decisamente particolare, infatti non è il classico proiettore portatile, ma un dispositivo che facilita di molto la vita dei consumatori che lo vogliono utilizzare, anche semplicemente nella regolazione dell’inclinazione di proiezione. Lo possiamo considerare composto da due parti: un corpo centrale (che a tutti gli effetti è il proiettore vero e proprio) collegato con un perno ad un supporto che gli permette di ruotare. Questi avvolge il device su tutto il suo perimetro, risultando più spesso e marcato nella parte inferiore, dove trova posto l’aggancio a vite e due comodi piedini in gomma che evitano lo scivolamento, per assottigliarsi e snellirsi invece superiormente. La possibilità di rotazione può avere molteplici usi, oltre alla regolazione dell’inclinazione di cui sopra, facilita il posizionamento del proiettore durante le fasi di inutilizzo, e trasforma la parte superiore in una comoda maniglia che porta l’utente a poterlo spostare con più facilità.

La rotazione è fluida, operazione che si può facilmente compiere con l’ausilio di una sola mano, senza esercitare una pressione eccessiva; la stabilità, una volta aperto, è molto buona, la presenza dei due piedini inferiori ne permette il posizionamento anche su superfici lucide, senza rischiare che scivoli o si sbilanci facilmente. I materiali utilizzati sono prevalentemente plastici, di discreta qualità generale, in linea con la fascia di prezzo di posizionamento. Quasi tutta la superficie presenta una finitura opaca, davvero piacevole alla vista ed al tatto, sufficientemente oleofobica e non scivolosa. Questa uniformità nel design viene spezzata nella parte superiore del proiettore, dove è possibile vedere un inserto circolare lucido che ricorda un cielo stellato, e nell’area che circonda la sorgente luminosa (anch’essa nero lucida). Piccoli elementi che ne accrescono l’estetica, rendendo il prodotto sicuramente più gradevole alla vista.

In termini dimensionali il prodotto risulta essere facilmente spostabile e trasportabile ovunque vogliate, se considerate infatti che raggiunge soli 34,5 x 12,5 x 25,5 centimetri di spessore (quando chiuso), con un peso di 1,24 kg. La scelta di posizionare il tasto di accensione/spegnimento sul lato esterno appare sin da subito vincente, in quanto rende l’accesso molto più rapido e semplice, senza doversi ridurre a cercare il pulsante direttamente nella parte posteriore. Il connettore per l’alimentazione è infine posto sulla base, un’altra scelta di design davvero ben studiata e comoda in fase di utilizzo, senza rischiare di dover attorcigliare cavi o altro durante il suo funzionamento.

Hardware e Specifiche

Eeenfy Venus V1 è un proiettore con sistema operativo Android 13, un punto su cui prestare davvero molta attenzione, poiché apre le porte verso una infinità di funzioni su cui gli utenti possono necessariamente fare affidamento, oltre al poter godere della semplicità d’utilizzo che solo il sistema operativo di Google riesce a dare. Il suo form factor, nonché design, così particolare lo rende estremamente maneggevole, con un angolo di inclinazione di riproduzione di 270 gradi, a cui si aggiungono alcuni piccoli aiuti per facilitarne l’utilizzo in mobilità: come la correzione trapezoidale e la messa a fuoco. Entrambe non sono automatiche completamente (solo la trapezoidale +- 20* in verticale è automatica), anche se digitali, infatti basterà dirigersi nell’apposito menù del sistema per la correzione trapezoidale, mentre per la messa a fuoco è necessario premere i pulsanti fisici appositi presenti sul telecomando incluso in confezione.

Il dispositivo presenta sorgente luminosa con risoluzione nativa a 1080p (FullHD), con contrasto 10’000:1, dimensione di proiezione fino a 200 pollici ed una luminosità massima di 500 ANSI lumens. Quest’ultima non può essere regolata dalle impostazioni, ma è più che sufficiente per l’utilizzo in ambienti completamente bui, senza perdite di dettaglio o di nitidezza. La qualità video è complessivamente molto buona, se rapportata alla fascia di prezzo di posizionamento, le immagini sono sufficientemente dettagliate, i colori sono precisi e la gamma cromatica sufficientemente ampia. E’ vero, in alcune occasioni potrebbe mancare un pochino di nitidezza, ma a queste cifre non potevamo davvero aspettarci di più.

La connettività wireless si affida al WiFi 6 dual-band, per una più rapida e fluida connessione alla rete internet, con l’aggiunta del bluetooth 5.2. Questa seconda caratteristica è molto importante sia per l’eventuale collegamento di uno speaker bluetooth esterno, ma anche per la possibilità di trasformare lo stesso Eeenfy Venus V1 in uno speaker bluetooth (spegnendo la sorgente luminosa), alla quale trasmettere contenuti audio.

Sistema operativo e connessioni

L’interfaccia di sistema è davvero semplice ed intuitiva, nella schermata principale si trovano le applicazioni installate più utilizzate, alle quali è possibile accedere con un semplice clic. Il plus è sicuramente rappresentato dalla presenza del Google Play Store, con possibilità di installare una tra oltre 10’000 app, ad esempio sono disponibili Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, TikTok, Hulu e davvero tantissime altre, una versatilità che lo rende davvero adatto a tutti. Le impostazioni modificabili dall’utente non sono tantissime, oltre alla correzione trapezoidale e alla messa a fuoco, troviamo solamente la regolazione dello zoom e la scelta di montaggio del proiettore. A prescindere da ciò, i menù sono tradotti perfettamente in lingua italiana.

Le funzioni non terminano chiaramente qua, poiché l’utente, grazie al supporto Miracast è possibile trasmettere i contenuti direttamente dal dispositivo portatile, come ad esempio uno smartphone, mentre posteriormente troviamo una dotazione di connettori fisici più che allineata con le necessità degli utenti. Rispettivamente sono presenti il sensore IR (il quale riceve gli input dal telecomando), una porta HDMI 2.1, una USB 2.0 ed un jack audio da 3,5mm. All’interno del prodotto troviamo infine un altoparlante, con supporto alla decodifica online Dolby, capace di restituire un audio sufficientemente dettagliato e cristallino, abbastanza corposo e ricco, con bassi presenti e alti mai distorti. Il volume massimo è sufficiente per ambienti anche da 25 metri quadrati.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Eeenfy Venus V1 lo possiamo davvero considerare come il giusto compromesso per coloro che sono alla ricerca di un proiettore portatile economico, che racchiuda al proprio interno il meglio del meglio, in termini di funzionalità, senza dover rinunciare a praticamente nulla. Il design è ergonomico ed elegante, oltre che non troppo ingombrante, la risoluzione nativa in FullHD è sinonimo di qualità, con possibilità comunque di affidarsi a tutte le funzioni che solo Android 13 è in grado di offrire. In ultimo, la buona connettività fisica posteriore, condita con WiFi 6 dualband e bluetooth 5.2, dimostrano la grande versatilità di un prodotto che sin dalle prime battute vuole stupire il pubblico.

Il prodotto recensito può essere acquistato direttamente su Amazon a questo link, con un prezzo di listino di 139,99 euro, al quale scontare il 15% con l’utilizzo del codice TECNOAND15. La spedizione viene gestita da Amazon, con consegna a domicilio in tempi ridottissimi, la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed assistenza clienti dedicata (oltre alla possibilità di restituirlo eventualmente entro 14 giorni dalla consegna).