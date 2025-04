Mustang Mach-E 2025: Ford ascolta i clienti e aggiorna il modello

Ford ha deciso di osare con la nuova Mustang Mach-E 2025, le cui linee diventano ancora più audaci. A dare il primo colpo d’occhio ci pensano tre inedite colorazioni: Velocity Blue, Molten Magenta e Terrain. La zona frontale è stata ridisegnata per trasmettere dinamismo e aggressività, con uno splitter nero che incarna lo spirito sportivo. Il modello GT si distingue invece con una nuova griglia dallo stile deciso, anche questa in nero lucido. I cerchi in lega della rivisitata Ford contribuiscono a rafforzare la personalità del SUV elettrico. I clienti si erano fatti sentire. In molti volevano più sportività, anche nelle versioni base. Ora quei cerchi, un tempo riservati alla linea Premium, diventano lo standard per tutti gli automobilisti della Mustang. Per chi desidera ancora di più, poi, Ford propone nuovi cerchi da 19 pollici verniciati di nero, pensati per chi ama farsi notare senza compromessi.

Ora abitacolo più moderno e spazioso per la Ford Mustang elettrica

All’interno, ogni dettaglio è stato rivisto con una cura quasi maniacale. Il sistema SYNC 4A si rinnova, il selettore del cambio inoltre cambia posizione ed ora si trova sulla colonna dello sterzo. Questa modifica, apparentemente secondaria, apre lo spazio centrale, rendendo l’abitacolo più arioso. Ford ha anche ripensato i comandi più tradizionali. Indicatori di direzione e tergicristalli sono ora gestiti dal nuovo “Superstalk”, un unico comando integrato che pulisce la plancia e semplifica l’uso. Cosa serve davvero in auto, se non essenzialità e ordine? La risposta sembra già scritta nei dettagli di questa nuova generazione.

Il clima rigido è sempre stato il peggior nemico dei veicoli elettrici, giusto? Beh, Ford ha deciso di reagire. La nuova pompa di calore installata nella Mustang Mach-E 2025 migliora l’efficienza termica e riduce il carico sulla batteria. Il risultato? Maggiore autonomia, anche nei mesi più freddi. Ogni cambiamento nasce da un ascolto attento. È questo il messaggio lanciato da Donna Dickson, ingegnera capo del progetto. Dopo quasi 90.000 unità vendute in Europa, la Ford Mustang Mach-E vuole dimostrare di saper evolvere ancora. Per il prezzo italiano del nuovo modello? Si attendono conferme.