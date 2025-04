Motorola edge 60 pro: AI e design al massimo livello

Diciamolo subito: non capita spesso di vedere un’intera famiglia di smartphone che riesce davvero a unire design mozzafiato, intelligenza artificiale evoluta e fotografia di livello professionale. E invece, eccola qui: motorola edge 60, con tre nuovi modelli – edge 60 pro, edge 60 e edge 60 fusion – pronti a cambiare il nostro modo di vivere lo smartphone, dentro e fuori.

Motorola edge 60 ridefinisce lo smartphone premium

Il primo colpo d’occhio è tutto per lui: il display quad-curve, curvo su tutti e quattro i lati, per un’immersione visiva totale. È il più luminoso e vivido mai realizzato da Motorola, e ogni contenuto – dal reel su Instagram alla tua serie preferita – sembra semplicemente più bello. E poi ci sono i colori. Non solo sullo schermo, ma anche sulla scocca: tonalità curate dal Pantone Colour Institute™, con finiture effetto pelle o tela che rendono ogni telefono una piccola opera di design.

Ma non è solo una questione di estetica. Questi dispositivi sono fatti per durare. Certificazioni IP68/IP69, vetro Corning Gorilla Glass, e resistenza a tutto, dalle cadute alla sabbia, fino all’acqua dolce. Se sei un tipo da escursioni improvvisate, o semplicemente un po’ maldestro, qui sei al sicuro.

E poi c’è il cuore tecnologico: moto ai. Ma non è la solita intelligenza artificiale da marketing. Qui parliamo di funzioni concrete e utili: “Catch me up” ti aggiorna in un attimo, “Remember this” memorizza info importanti, e “Next Move” ti suggerisce l’azione giusta al momento giusto. Il tutto con un’interfaccia smart, comandi vocali e integrazione su tutti i tuoi dispositivi, TV compresa.

La fotografia? Un altro mondo. Quattro fotocamere professionali, sensore Sony LYTIA™ 700C, scatti perfetti anche in condizioni difficili, e la sicurezza che ogni volto, ogni skyline, ogni dettaglio verrà catturato così com’è nella tua mente. Il software fa il resto: unisci più frame in un click, ottieni colori reali e ritratti degni di una reflex.

Infine, la batteria. Qui Motorola ha fatto le cose in grande. Il modello edge 60 pro ha una batteria da 6000 mAh, ricaricabile in sei minuti. Sì, hai letto bene. E ha anche vinto il Gold Label DXOMARK per le prestazioni energetiche. Il fratellino edge 60 non è da meno: 5200 mAh e TurboPower™ da 68W, per stare al passo anche nelle giornate più frenetiche.

Il prezzo? Accessibile: 399€ per edge 60, 649€ per edge 60 pro. E se vuoi completare l’esperienza, ci sono gli accessori: moto buds loop con audio firmato Bose e moto watch fit, per tenere d’occhio salute e stile con un solo tocco.

Insomma, la nuova serie Motorola edge 60 non è solo una gamma di telefoni: è un invito a vivere meglio, con più stile, più potenza e più intelligenza. Proprio come dovrebbe essere la tecnologia.