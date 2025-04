MediaWorld: SCONTI SPECIALI per farti un regalo sorprendente

MediaWorld è uno store unico, pazzesco e diverso da tutti gli altri. Anche solo andare sul sito è come aprire una finestra su un mondo fatto di sorprese, novità scintillanti e offerte che sembrano venire da un’altra dimensione. La primavera è nel suo splendore e tu sei pronto a rinnovare il tuo mondo? Non c’è bisogno di bacchette magiche: basta una visita da MediaWorld. Tra i colori della stagione e l’energia dell’innovazione, l’aria calda che comincia a soffiare, ogni acquisto diventa più speciale del solito. Ridi, sogna, lasciati ispirare perché la tecnologia non è solo una questione di chip o schermi giganti è anche un modo per vivere meglio, divertirti di più, sorprendere chi ami. Oggi poi puoi portarti a casa i gadget più ambiti a prezzi incredibili? Ma attenzione, questo volantino MediaWorld a mezzanotte non ci sarà più, scadrà!

Occasioni incredibili, solo da MediaWorld e solo ancora per oggi

Hai voglia di potenza in formato mini? Il Mac Mini con chip M4 è tuo grazie al volantino MediaWorld a 699 euro. Cerchi l’effetto cinema nel tuo salotto? Il SAMSUNG UE75DU7170UXZT da 75’’ UHD 4K costa solo 698,99 euro. Per serate da film con audio mozzafiato, c’è invece in promo da MediaWorld la BOSE Smart Soundbar a 399 euro.

Se ami la musica, non puoi perderti il JBL CLIP 5: portatile, divertente e tuo a soli 49 euro. Il top della tecnologia? Il SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Silverblue ti aspetta a 1499 euro. Preferisci il brand della famosa mela? Le AirPods 4 con cancellazione attiva sono eccezionalmente da MediaWorld a 179 euro.

Gaming? La SONY PS5 Disc C Ricondizionata White è tua a 448 euro. Cerchi un portatile scattante? Il LENOVO IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 e 16 GB RAM è a 599 euro.

Vuoi leggerezza? Il SAMSUNG Tab A9+ 11″ 64 GB verrà ovunque con te nel tuo zaino acquistandolo da MediaWorld per appena 139 euro. Ma attento: queste offerte magiche scadono oggi. Che fai, aspetti ancora? Non è il momento! Corri da MediaWorld o clicca qui subito per il sito.