Apple iPhone 16e: lo sconto è PAZZESCO oggi su Amazon

Nuova occasione per accedere ad uno degli smartphone più richiesti del momento, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare il più possibile, ecco a voi Apple iPhone 16e, dispositivo che può essere acquistato con un esborso finale elevato, ma comunque inferiore rispetto al listino originario.

Lo smartphone è disponibile in differenti varianti, che spaziano più che altro per il colore della cover posteriore, oltre a naturalmente al taglio di memoria. Il modello attualmente in promozione prevede 128GB di ROM, che ricordiamo però non può in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di una microSD. Il dispositivo ha un peso di soli 167 grammi, raggiunge dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, e soprattutto integra un ottimo display da 6,1 pollici di diagonale, con Super Retina XDR OLED, risoluzione di 1170 x 2532 pixel, oltre a 460 ppi (peccato solamente sia a 60Hz).

Apple iPhone 16e: occasione inedita per spendere poco

Una vera e propria occasione da non lasciarsi minimamente sfuggire di mano, infatti il valore di listino di Apple iPhone 16e, pari a 729 euro, è un lontano ricordo, la spesa che oggi è necessario sostenere per il suo acquisto è di 699 euro, con una riduzione effettiva del 4%. L’acquisto lo completate premendo qui.

Mantenendo l’idea di mettere a disposizione del pubblico uno smartphone “economico”, Apple non ha voluto strafare nel corredarlo con un comparto fotografico di altissimo livello, comunque senza lasciare nulla al caso. A tutti gli effetti l’utente si ritrova a poter contare su un sensore da 48 megapixel, con scatti a 8000 x 6000 pixel, apertura F1.6 e stabilizzatore ottico integrato. Anteriormente, invece, è presente un sensore da 12 megapixel, con apertura F1.9. La batteria è da 4005 mAh, un quantitativo che possiamo definire nella media, più che valido per l’utilizzo quotidiano.