YouTube Music: finalmente il volume è uniforme per tutte le tracce su iOS e Android

YouTube Music sta finalmente colmando una lacuna segnalata da molti utenti: con le ultime versioni dell’app per Android e iOS, è in arrivo la funzione “Volume Uniforme”, pensata per rendere costante il livello audio tra i vari brani riprodotti. Una piccola, ma significativa novità che mira a rendere l’esperienza d’ascolto più fluida, senza dover regolare il volume a ogni cambio di canzone. Effettivamente ascoltare dei brani in sequenza e poi ritrovarsi ad avere un audio differente è molto scomodo e inoltre anche “poco premium” secondo diversi utenti che usano l’app di YouTube dedicata alla musica.

Una richiesta accolta da tempo: anche YouTube già introdusse questa funzione

Chi ha già familiarità con l’app principale di YouTube conosce bene la funzione “Volume Stabile”, introdotta nel 2023 per normalizzare il volume nei video. Ora, con un approccio simile, YouTube Music risponde a una richiesta storica degli utenti, proponendo un’opzione che mantiene omogeneo il livello sonoro tra i brani, senza sorprese o picchi improvvisi.

Dove trovare la nuova impostazione su YouTube Music

L’opzione “Volume Uniforme” non si trova nel player, ma è integrata nelle impostazioni dell’app:

Su Android : Impostazioni > Riproduzione;

Su iOS: Impostazioni > Riproduzione e restrizioni.

Secondo alcune segnalazioni, in certi casi la funzione risulta già attivata automaticamente, rendendo ancora più semplice iniziare a usarla. Attualmente però non è disponibile per la versione web di YouTube Music, almeno per ora.

Rilascio graduale per tutti

Come spesso accade con le novità di Google, anche questa è in fase di rollout graduale. Diversi utenti con la versione 8.15 per iPhone l’hanno già ricevuta, mentre su Android la diffusione procede più lentamente. Nessun allarme però: il rollout completo dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Questa funzionalità rappresenta un passo avanti importante, soprattutto per chi ascolta playlist miste o cambia spesso genere musicale. Niente più sorprese audio: con il Volume Uniforme, l’ascolto su YouTube Music diventa finalmente più rilassato e coerente.